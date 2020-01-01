У Луцьку оштрафували водія автобуса, який не пропустив «швидку». ВІДЕО
Сьогодні, 10:58
У Луцьку водій автобуса не надав перевагу в русі автомобілю швидкої медичної допомоги.
Так, у п’ятницю ввечері патрульні помітили водія транспортного засобу БАЗ 32054, котрий на перехресті вулиці Львівська та вулиці Станіславського не надав перевагу в русі автомобілю швидкої медичної допомоги, що рухався з увімкненими проблисковими маячками - інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.
На 59-річного водія патрульні винесли постанову за ч. 3 ст. 122 (Ненадання переваги в русі транспортним засобам аварійно-рятувальних служб, швидкої медичної допомоги, пожежної охорони, поліції, що рухаються з увімкненими спеціальними світловими або звуковими сигнальними пристроями) КУпАП.
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Так, у п’ятницю ввечері патрульні помітили водія транспортного засобу БАЗ 32054, котрий на перехресті вулиці Львівська та вулиці Станіславського не надав перевагу в русі автомобілю швидкої медичної допомоги, що рухався з увімкненими проблисковими маячками - інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.
На 59-річного водія патрульні винесли постанову за ч. 3 ст. 122 (Ненадання переваги в русі транспортним засобам аварійно-рятувальних служб, швидкої медичної допомоги, пожежної охорони, поліції, що рухаються з увімкненими спеціальними світловими або звуковими сигнальними пристроями) КУпАП.
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