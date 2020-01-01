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У Нововолинській міськраді – новий депутат

У Нововолинській міськраді – новий депутат
14-го грудня на сесії Нововолинської міської ради голова ТВК Віктор Порплиця повідомив про реєстрацію нового депутата.

Замість Вікторії Скриннік від партії “За майбутнє”, яка склала свої повноваження депутата внаслідок обрання її заступником міського голови Нововолинська, до ради зареєстрували Олега Попкова, - пише Буг.

Зазначають, що Попков уже був депутатом міської ради двох каденцій. Обраний у 2006 та 2010.

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Теги: Нововолинськ, міськрада, депутат
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