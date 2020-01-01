У Нововолинській міськраді – новий депутат
Сьогодні, 11:41
14-го грудня на сесії Нововолинської міської ради голова ТВК Віктор Порплиця повідомив про реєстрацію нового депутата.
Замість Вікторії Скриннік від партії “За майбутнє”, яка склала свої повноваження депутата внаслідок обрання її заступником міського голови Нововолинська, до ради зареєстрували Олега Попкова, - пише Буг.
Зазначають, що Попков уже був депутатом міської ради двох каденцій. Обраний у 2006 та 2010.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Замість Вікторії Скриннік від партії “За майбутнє”, яка склала свої повноваження депутата внаслідок обрання її заступником міського голови Нововолинська, до ради зареєстрували Олега Попкова, - пише Буг.
Зазначають, що Попков уже був депутатом міської ради двох каденцій. Обраний у 2006 та 2010.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На території школи на Волині чоловік з револьвера вистрелив в іншого: кривдник відбувся умовним
Сьогодні, 12:06
Один крав сосни, а інший – дуби: на Волині спіймали двох злодіїв
Сьогодні, 11:49
У Нововолинській міськраді – новий депутат
Сьогодні, 11:41
У Струмівці – ранкова автотроща. ВІДЕО
Сьогодні, 11:31