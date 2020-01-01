Навіщо здобувати освіту в Словаччині*





Чи треба отримувати європейську освіту







Перевагою в отриманні європейської освіти також є можливість постійно практикувати мовні навички, прокачувати англійську мову щодня серед інших студентів, які навчаються в університеті, проникатися духом європейської культури і потім, якщо захочеться, повернутися на батьківщину, побудувати процвітаючу країну на основі європейських цінностей.



Чому обирають Словаччину



В Європі є багато країн, які готові прийняти студентів з різних точок світу. Однак значна частина студентів вибирає саме Словаччину. На це є кілька причин.



- Безкоштовна освіта: для українців відкривається можливість здобувати освіту в Словаччині безкоштовно. Державні вузи країни пропонують студентам вчитися за безкоштовними програмами, щоб отримати європейський диплом і в подальшому працювати на благо країни. З отриманими навичками і вміннями, які набуті в університеті.



- Комфортні гуртожитки: університети пропонують для іноземних студентів

сучасні гуртожитки. В них є сучасні меблі, зручні душові кабіни та багато іншого.



- Відсутність корупції: в університетах Словаччини, як і в інших європейських університетах, за корупцію жорстко карають. Студентам заборонено давати хабарі, а викладачам - брати їх. Якщо це трапиться, то студент, який дав, і викладач, який взяв, будуть вигнані з університету за порушення правил.



- Доведеться вчитися: вступити до університету і нічого не робити не вийде. Студентам в



- Відкриті бібліотеки, спортзали, басейни: в університетах Словаччини підготовлена ​​чудова інфраструктура для комфортного навчання. Студенти можуть спокійно прийти в бібліотеку за потрібною книгою. Після навчання піти відпочити в спортзал або басейн.



Ці та інші причини стають підставою для того, щоб переїхати в Словаччину і отримати диплом європейського якості саме там.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Освіта в Європі часто залучає студентів з країн СНД. У європейські університети приїжджають вчитися студенти з України, Білорусі, Росії, Казахстану та інших країн. При цьому виникає логічне запитання: який університет вибрати для навчання, а також в якій країні краще здобувати освіту. Часто серед європейських країн вибирають Словаччину. Чому так - розповімо у публікації. Навчання В Словаччині і в цілому в Європі дає масу переваг в майбутній кар'єрі. Отриманий диплом європейських вузів відкриває можливості для студентів добре працевлаштуватися в Європі. Європейські дипломи визнають в численних країнах, так як підготовка в університетах проходить за спеціальними програмами, згідно з високими освітніми стандартами. Наявність диплома європейського зразка виділяє власника перед тим, хто має звичайний диплом маловідомого вузу з країн СНД. Звісно, на пристойну роботу швидше візьмуть людину з європейським дипломом. Це можливість почати хорошу кар'єру і рухатися вперед.Перевагою в отриманні європейської освіти також є можливість постійно практикувати мовні навички, прокачувати англійську мову щодня серед інших студентів, які навчаються в університеті, проникатися духом європейської культури і потім, якщо захочеться, повернутися на батьківщину, побудувати процвітаючу країну на основі європейських цінностей.В Європі є багато країн, які готові прийняти студентів з різних точок світу. Однак значна частина студентів вибирає саме Словаччину. На це є кілька причин.- Безкоштовна освіта: для українців відкривається можливість здобувати освіту в Словаччині безкоштовно. Державні вузи країни пропонують студентам вчитися за безкоштовними програмами, щоб отримати європейський диплом і в подальшому працювати на благо країни. З отриманими навичками і вміннями, які набуті в університеті.- Комфортні гуртожитки: університети пропонують для іноземних студентівсучасні гуртожитки. В них є сучасні меблі, зручні душові кабіни та багато іншого.- Відсутність корупції: в університетах Словаччини, як і в інших європейських університетах, за корупцію жорстко карають. Студентам заборонено давати хабарі, а викладачам - брати їх. Якщо це трапиться, то студент, який дав, і викладач, який взяв, будуть вигнані з університету за порушення правил.- Доведеться вчитися: вступити до університету і нічого не робити не вийде. Студентам в Пряшівському університеті і будь-якому іншому університеті Словаччини доведеться вчитися. В тому числі, не пропускати заняття. Якщо був пропуск, то він повинен підкріплюватися серйозними підставами. Наприклад, через хворобу. Просто так ухилятися від занять не вийде. Така дисципліна готує справжнього фахівця, а не людину, яка матиме на руках папірець з назвою «Диплом».- Відкриті бібліотеки, спортзали, басейни: в університетах Словаччини підготовлена ​​чудова інфраструктура для комфортного навчання. Студенти можуть спокійно прийти в бібліотеку за потрібною книгою. Після навчання піти відпочити в спортзал або басейн.Ці та інші причини стають підставою для того, щоб переїхати в Словаччину і отримати диплом європейського якості саме там.

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