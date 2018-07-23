На території школи на Волині чоловік з револьвера вистрелив в іншого: кривдник відбувся умовним





Трапилося це ввечері 12 червня на спортмайданчику школи села Розничі, – йдеться у



Травмований відбувся лише незначною раною гомілки, а от власнику зброї доведеться відповідати за свої вчинки. На судовому засіданні обвинувачений визнав свою вину повністю та пояснив причину конфлікту, мовляв, посварилися через те, що потерпілий образив його дівчину.



Відтак суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 122 КК України (умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості) і призначив йому покарання у вигляді обмеження волі строком на два роки. Від відбування терміну його звільнять, якщо протягом іспитового строку в один рік чоловік не вчинить нового злочину.



Також його зобов’язали оплатити лікування потерпілого, яке потягнуло на понад 12,5 тисяч гривень. Револьвер та патрони, що лишилися, суд вирішив конфіскувати на користь держави.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Маневиччині під час словесної перепалки між двома чоловіками, один із них дістав з кишені пневматичний револьвер «EKOL Viper- 3» та вистрелив опоненту в ногу.Трапилося це ввечері 12 червня на спортмайданчику школи села Розничі, – йдеться у вироку Маневицького районного суду Волинської області.Травмований відбувся лише незначною раною гомілки, а от власнику зброї доведеться відповідати за свої вчинки. На судовому засіданні обвинувачений визнав свою вину повністю та пояснив причину конфлікту, мовляв, посварилися через те, що потерпілий образив його дівчину.Відтак суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 122 КК України (умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості) і призначив йому покарання у вигляді обмеження волі строком на два роки. Від відбування терміну його звільнять, якщо протягом іспитового строку в один рік чоловік не вчинить нового злочину.Також його зобов’язали оплатити лікування потерпілого, яке потягнуло на понад 12,5 тисяч гривень. Револьвер та патрони, що лишилися, суд вирішив конфіскувати на користь держави.

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