Де на Волині та у Луцьку будуть відключати світло 15 грудня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 15 грудня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
м.Вол-Волинський
вул.Володимирська, вул.Устилузька непарна 105-117, вул.Володимира Мономаха, вул.Юхима Бунди 12А
2. ПЛ-0.4 Л-1 ТП-2 09:00-17:00 стоматкабінет "Дантист"
магазин "Будмайстер"
магазин "Данко+ м.Вол-Волинський вул. Луцька,
20-го липня 3-27.
3. ЗТП-62 10:00-17:00 Склад (Медянка)
Цех будматеріалів 2
Нічний експрес
Овочева база "Еміл"
АГЗП (газова заправ
Артсвердл. в.Устил.
Слюсарна майстерня
Гуртівня - магазин
Майстерня в.Устил.12
АЗС № 14 в. Устилузька 123
Кафе "Фортеця" м.Вол-Волинський
вул. Устилузька
вул. Устилузька, 123
вул. Устилузька, 170
вул. Устилузька, 123
вул. Устилузька, 142
вул. Устилузька (біля Військомату)
вул. Устилузька, 158
вул. Устилузька, 123
вул. Устилузька
АЗС № 14 в. Устилузька 123
вул. Устилузька156
вул. Устилузька, 153
4. ПЛ-0.4 Л-2 ЗТП-20 10:00-17:00 Гуртовня від ТП- 20
Будівельний майданчи
вул. Ярослава Мудрого
військкомат м.Вол-Волинський
вул.Січ. Стр.,6
вул.Січ. Стр.,2
вул.Січ. Стр.,4
вул. Устилузька, 123
вул. Устилузька
вул. Ярослава Мудрого ,Новаківського.
Горохівський район
1. с. Шклинь
9.00 – 17.00
с.Шклінь: вул. Л.Українки
Іваничівський район
1. 9:30-16:30
с.Хренів, вул. Б. Хмельницького
2. Л 04-09 від ЗТП-11 до ЗТП-22 10:00-16:00 смт.Іваничі, вул. Зелена, вул. Луцька,
с.Старосілля - повністю
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-4 ЗТП-287 09:00 - 17:00 Немає м.Камінь-Каширський, вул.Першого Травня, пров.Поліський, вул.Поліська, вул.Європейська
2. ПЛ-0,4кВ Л-1 КТП-130 10:00 - 16:00 Школа, Шкільна майстерня, їдальня школи, АТС, сільська рада, церква, ФОП Сидорець Галина Іванівна, башня №2 с. Добре. с.Добре, вул.Центральна
Ківерцівський район
1. ПЛ-0,4 кВ КТП-343 9:00-17:00 с. Жорнище – сільрада, церква
ФОП Булакевич М.Д. - магази с.Жорнище
вул. Центральна,
2. ПЛ-0,4 кВ КТП-160 9:00-17:00 ФОП Козак Сергій Леонідович - магазин
УДППЗ "Укрпошта" с.Омельне
вул.Центральна,
вул. Поліська
вул. Польова
вул. Гвардійська
3. ПЛ-0,4 кВ КТП-371 9:00-17:00 смт.Цумань
вул.Терешкової,
вул.Корольова,
вул.О.Кошового,
вул. Незалежності
Ковельський район
1. ПЛ-10кВ Л.37-08
(ТП-577, ТП-399,
ТП-132(а), ТП-9(а)) 9:00-17:00 Населення с.Білин
с.Колодяжне
2. ПЛ-0,4кВ ЗТП-399 9:00-17:00 Сільськогосподарське ТзОВ «Білинське»
ФО Жалай М.В
ФО Матвійчук В.В
ФОП Шворак П.Є
ФОП Колотюк П.М
с.Білин
3.
ПЛ-0,4кВ КТП-28
9:00-17:00 Голобська селищна рада
Ковельське МТМО
Гумонітарний відділ виконавчого комітету Голобської селищної ради
Волинська дирекція АТ «Укрпошта»
Голобське споживче товариство с.Майдан вул.Молодіжна, вул.Дубова
4. ПЛ-0,4кВЗТП-413 9:00-17:00 Управління освіти виконавчого комітету
Ковельської міської ради
Релігійна громада(релігійне об`єднання)на честь
Святого Князя Олега брянського Української
Правосавної Церкви
Акціонерне товариство « Оператор газорозподільної системи « ВОЛИНЬГАЗ «
ДП "Державний центр сертифікації і експертизи
Сільськогосподарської продукції"
Управління капітального будівництва та
житлово-комунального господарства виконавчого комітету Ковельської міської ради
ФОП Моцер В.І
Ковельське МТМО
ФОП Семерей С.Л
Лукич м.Ковель
5. ПЛ-0,4кВ ЗТП -501 9:00-17:00 Ковельське управління водопровідно каналізаційного господарства
"КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ"
ФОП Оксенюк М.А
ФО Рибачок С.Ю
ФОП Маточкін С.В
ФОП Михальчевський В.А
ФОП Поліщук О.Є
ФОП Данилюк В.Д
Фо Петручик О.В
Головне управління держпродспоживслужби у
Волинській обл.
Акціонерне товариство « Оператор газорозподільної системи « ВОЛИНЬГАЗ «
Приватне акціонерне товариство "Теремно хліб"
Ремонтне житлово-комунальне підприємство №1
Церква Адвентистів 7-го дня
Об"єднання співвласників багатоквартирного
будинку "Авангард-10"
Філія Ковельського ДЕУ" ДП" Волинський
Облавтодор
Приватне акціонерне товариство"ДАТАГРУП"
ФОП Радчук В.М
Філія Ковельського ДЕУ"ДП" Волинський
Облавтодор
Андріївська громадаУкраїнської автокефальної
Церкви
ФОП Коляда О.В
ФОП Терещук М.В
Державне підприємство
"Український державний центр радіочастот" Західна філія
ТзОВ "Ковельрембуд"
Михайлівська церква м.Ковель м.Ковель вул..Мєчнікова, вул..Незалежності, вул..Некрасова, вул..Грушевського, вул..Сєченова
Локачинський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1. ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-82 9:00-17:00 с.Маньків вул.Першотравнева.
2. КТП-100 9:00-17:00 БК,ФАП,С/Р, Пошта, П-ць Пилипчук (магазин), Школа (майстерня) с.Бубнів вул Привітна, Шкільна, Молодіжна.
місто Луцьк
1. 09:00-17:00
Укрпетроль АЗС №3
ПСГП Стир-Агро
2.
13:30-17:00
База «Бакалея»
Навчальний комбінат комунуправління
Модуль
Луцький район
1. 09:00 – 17:00
СТ "Боголюби"(дачі),
с. Забороль: Управління освіти Луцькоі міської ради (табір „Ровесник”) с.Всеволодівка вул. Степова, 1-11
2. КТП-436 09:00 – 17:00 УДППЗ «Укрпошта»,
ФОП Мудрик П.С.,
ФОП Рибачук Т.Я.,
с.Чаруків, вул. Вокзальна
Любомльський та Шацький райони
1. Пл.-0.4 Ктп-128 9:00-17:00 с.Скиби
2. ЗТП-442 9:00-17:00 Школа №3 м.Любомль магазин
ФОП Сікорська Тетяна Василівна
ФОП Немчук Валерій Іванович М.Любомль. вул..Шевченка, Брестська
3. Пл.-0.4 КТП-200 9:00-17:00 с.Голядин
4. Пл.-0.4 ЩТП-281 9:00-17:00 смт.Шацьк вул. Л.Українки
Любешівський район
1. 10:00-17:00
магазин с.Рудка (частково)
Маневицький район
1. ПЛ-0,4 кВ КТП-254 10:00-17:00 с.Комарово
2. ПЛ-10 кВ, Л-94-04 10:00-13:00 КТП-154, с. Семки - Старосільська сільська рада (клуб), Колківське споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа), Релігійна громада, Маневицький РЦПМСД.
КТП-155,с. Куликовичі - Релігійна громада (молитовний будинок).
КТП-156 - ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Районний відділ освіти (школа, майстерня), Релігійна громада (церква), ФОП Туревич Ніна Іванівна (магазин).
КТП-157 - Куликовицька сільська рада (башня), Куликовицьке споживче товариство (прод магазин), Релігійна громада (житловий будинок), Маневицький РЦПМСД (ФАП), Куликовицька сільська рада (клуб), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта" (відділення), ФОП Зарубич Р.І. (магазин, цех), ФОП Шеремет Світлана Іванівна (ларьок № 1, № 2, № 3).
КТП-254, с. Комарово .
КТП-273, с. Куликовичі - ФОП Гамула В.В. (виробнича база).
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0.4 Л-3 ТП-24 9:00-17:00 м.Нововолинськ: вул.А.Кримського 76-80,вул.Толстого
2. ТП-48 Т-1,Т-2 9:00-17:00 м. Нововолинськ: хімчистка вул.Сонячна 3, склад ПП сантехмонтаж вул.Хвильового 20, д/с№3 вул.Хвильового 29а, м-н Для Вас, ринок вул.Ковпака 1а, АЗС Марс м.Нововолинськ: вул.Дорошенка 44-70, вул.Володимирська 1-27,2-4; вул.Хвильового 2-18,1-7; вул.Сонячна 1а, 4; вул.Сковороди 30
Ратнівський район
1. ПЛ-10кВ Л75-05 9:30- 17:00 ПАТ "ВФ УКРАЇНА"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧАРІВНА СКАРБНИЦЯ"
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙФСЕЛЛ"
Товариство з обмеженою відповідальністю "Гірники-Агро"
Фізична особа Ващук Віталій Іванович
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ" Частково с. Сільця, урочище Смольна
2. ЗТП-211 12:00-15:00 Лікарня Ратно
3. КТП-264 Л-2,3 9:00-16:00 х. Крива нива
Рожищенський район
1. ЗТП-420 9:00-17:00
Волинське мисливсько-рибальське виробниче підприємство м.Рожище, вул.Чехова м.Рожище, в.Чехова, 1-39 (непарні), 8-14 (парні), в.Ліпкана, в.Шевченка, 61, 67
2. ЗТП-87 м.Рожище
9:00-17:00 Рожищенський РЦССДМ, Українська Православна Церква, КП Будинок Культури , Райсоцзабез. музична школа, музей, магазини Коренга ,Ковальчк, «Гостинець», Релігійна громада Свідки Єгови, Громада ЄХБ,
ПП Контакт, Автосервіс, школа №2,
офіс Фомін м.Рожище, вул.О.Степанюка, Грабовського, Привокзальна,
3-29,34,36 Драгоманова, Січових стрільців, І.Франка, Філатова,
1-го Травня 8,
3. ТП-243 9:00-17:00 м.Рожище (магазин ФОП Кушнірук) м.Рожище, вул.Шевченка, буд.2-56, 51-106
4. КТП-231
9:00-17:00 Будинок дит. творчості,кіоск Алієва,
Рожищенський РВ УМВС(адмінприміщення)
ПЖКГ(котельня, КНС) м.Рожище, вул.Незалежності,75-97(непарні)
м.Рожище, вул.Куліша,1-55, Коцюбинського,1-2
5. ЗТП-347 м.Рожище
9:00-17:00 м.Рожище (гуртожиток коледжу, магазини «Господар», «Нова оселя», «Дункан», «Велес», «Еко-маркет», «23/7», «Інтер’єр», «Змішані товари», «Електрик», «Дивосвіт», «Артем»,
магазин ФОП Кушнірук, ринок, магазин «Запчастини", «Тростянецькі ковбаси», бар «Джаз», магазин «Євродек», аптеки «Подорожник», Волиньфарм) м.Рожище, в.Мостова, Лесі Українки
6. ПЛ-0,4кВ КТП-494 Л2
9:00-17:00 м.Рожище, в.Мазепи, 107-133 (непарні)
7.
ПЛ-10кВ Л30-03
9:00-17:00 магазини смт.Дубище Ситник В.Д КНС
,м Рожище ФОП Дмитрук О.П. Торговий кіоск с.Топільно водозабір смт. Дубище, пожежна частина №7, Котельня Дитячий садок , Відділення зв'язку, с. Рудня пилорама ,овочесховище, с.Ольганівка,школа,магазин (Алієва Л.Є.) м. Рожище, вул. Кольцова, Лермонтова, Чайковського, Макаренка, Дорошенка, Промислова, Набережна,Наливайка, смт. Дубище, вул. Зелена,Грушевського,Молодіжна
Набережна,с.Ольганівка вул.Лісова, Гранична,
8. ТП-94 9:00-17:00 м.Рожище (ФОП Степанюк В.П., майстерня столярний цех, ДУ «Волинський обласний лабораторний центр», ЗОШ №1, котельня, ПЖКГ виробнича база) м.Рожище, в.Гагаріна, 17-29, 31-45, Кармелюка, 3-11, Хмельницького, 3-12, Курбаса, 3-24, 1Травня, 9-31
9. ПЛ-0,4кВ КТП-440 Л-3
9:00-17:00 с.Топільне, вул Центральна магазини, кіоск майстерня школи с.Топільне в Центральна,
Першотравнева
10.
ПЛ-10кВ Л69-02
9:00-17:00 с.Єлизаветин (повністю)
с.Олешковичі (повністю)
с.Носачевичі (повністю)
смт.Дубище школа, котельня, амбулаторія, селищна рада, станція очистки води, кіоск, котельня, КНС, забійний цех, автомайстерня с.Єлизаветин (повністю), с.Олешковичі (повністю), с.Носачевичі (повністю), смт.Дубище в.Сонячна, Нова, Грушевського, І.Франка, Мазепи, Тичини, Молодіжна
11. КТП3 Л-1
9:00-17:00 с.Підліски, в.Лугова, 2-18 (парні), 11, 5
12. ПЛ-10кВ Л71-02
9:00-17:00 с.Трилісці, клуб ,магазин, с.Малинівка, школа, ФАП, клуб с.Трилісці (повністю), с.Линівка (повністю), с.Марянівка (повністю), с.Малинівка (повністю), с,Милін (повністю)
13. ТП-440 9:00-17:00 П-ць Вольська Т.К. Магазин с.Топільно, вул.Жовтнева,(33-75),79-117(непарні),(40-92(парні), Ватутіна, Першотравнева
Старовижівський район
1. ЩТП-264 10:00-16:00 с.Дубечно вул:Робітнича, Молодіжна
2. КТП-160 10:00-16:00 с.Мизово вул:Молодіжна, Привокзальна, Партизанська.
Турійський район
1. ПЛ-0,4кВ
КТП-102 09:00-16:30 ФОП Зінюк Т.В.- ресторан «Зустріч», ФОП Ковальчук, Толстов,Печоха, Столярчук, Олеярник, Бевзова, Пацерук, Ковальчук, Мисилюк, Федорук,
Іванюк , Полянський, Головчак, Жук, Оніщук, Киричук, Токарська, Міхайлуц – магазин, аптека, БК, церква, глядацький зал с.м.т.Луків вул.Шевченка, Миру, Грушевського, Жовтнева, Ковельська, Миру, С.Наливайка
2. ПЛ-10кВ Л-61-07 від ЛР-30 до ЛР-24
КТП-48
КТП-250
КТП-291
ЩТП- 249
КТП-46
КТП-47
КТП-314 12:45-17:00 ФГ «Перлина Турії- адмінприміщення, ферма, СКЗ, дит.садок, столова, школа, клуб, ФОП Стичук – магазин, АГРС, АТС, Селецька с/р- адмінприміщення, ФАП, бібліотека, ТРСТ- магазин, Клюська с/р- клуб, адмінприміщення с.Селець, Волиця
3. ПЛ-0,4кВ
КТП-53 10:00-16:30 ФГ «Перлина Турії» - бригада, СМЗ с.Задиби
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Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
м.Вол-Волинський
вул.Володимирська, вул.Устилузька непарна 105-117, вул.Володимира Мономаха, вул.Юхима Бунди 12А
2. ПЛ-0.4 Л-1 ТП-2 09:00-17:00 стоматкабінет "Дантист"
магазин "Будмайстер"
магазин "Данко+ м.Вол-Волинський вул. Луцька,
20-го липня 3-27.
3. ЗТП-62 10:00-17:00 Склад (Медянка)
Цех будматеріалів 2
Нічний експрес
Овочева база "Еміл"
АГЗП (газова заправ
Артсвердл. в.Устил.
Слюсарна майстерня
Гуртівня - магазин
Майстерня в.Устил.12
АЗС № 14 в. Устилузька 123
Кафе "Фортеця" м.Вол-Волинський
вул. Устилузька
вул. Устилузька, 123
вул. Устилузька, 170
вул. Устилузька, 123
вул. Устилузька, 142
вул. Устилузька (біля Військомату)
вул. Устилузька, 158
вул. Устилузька, 123
вул. Устилузька
АЗС № 14 в. Устилузька 123
вул. Устилузька156
вул. Устилузька, 153
4. ПЛ-0.4 Л-2 ЗТП-20 10:00-17:00 Гуртовня від ТП- 20
Будівельний майданчи
вул. Ярослава Мудрого
військкомат м.Вол-Волинський
вул.Січ. Стр.,6
вул.Січ. Стр.,2
вул.Січ. Стр.,4
вул. Устилузька, 123
вул. Устилузька
вул. Ярослава Мудрого ,Новаківського.
Горохівський район
1. с. Шклинь
9.00 – 17.00
с.Шклінь: вул. Л.Українки
Іваничівський район
1. 9:30-16:30
с.Хренів, вул. Б. Хмельницького
2. Л 04-09 від ЗТП-11 до ЗТП-22 10:00-16:00 смт.Іваничі, вул. Зелена, вул. Луцька,
с.Старосілля - повністю
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-4 ЗТП-287 09:00 - 17:00 Немає м.Камінь-Каширський, вул.Першого Травня, пров.Поліський, вул.Поліська, вул.Європейська
2. ПЛ-0,4кВ Л-1 КТП-130 10:00 - 16:00 Школа, Шкільна майстерня, їдальня школи, АТС, сільська рада, церква, ФОП Сидорець Галина Іванівна, башня №2 с. Добре. с.Добре, вул.Центральна
Ківерцівський район
1. ПЛ-0,4 кВ КТП-343 9:00-17:00 с. Жорнище – сільрада, церква
ФОП Булакевич М.Д. - магази с.Жорнище
вул. Центральна,
2. ПЛ-0,4 кВ КТП-160 9:00-17:00 ФОП Козак Сергій Леонідович - магазин
УДППЗ "Укрпошта" с.Омельне
вул.Центральна,
вул. Поліська
вул. Польова
вул. Гвардійська
3. ПЛ-0,4 кВ КТП-371 9:00-17:00 смт.Цумань
вул.Терешкової,
вул.Корольова,
вул.О.Кошового,
вул. Незалежності
Ковельський район
1. ПЛ-10кВ Л.37-08
(ТП-577, ТП-399,
ТП-132(а), ТП-9(а)) 9:00-17:00 Населення с.Білин
с.Колодяжне
2. ПЛ-0,4кВ ЗТП-399 9:00-17:00 Сільськогосподарське ТзОВ «Білинське»
ФО Жалай М.В
ФО Матвійчук В.В
ФОП Шворак П.Є
ФОП Колотюк П.М
с.Білин
3.
ПЛ-0,4кВ КТП-28
9:00-17:00 Голобська селищна рада
Ковельське МТМО
Гумонітарний відділ виконавчого комітету Голобської селищної ради
Волинська дирекція АТ «Укрпошта»
Голобське споживче товариство с.Майдан вул.Молодіжна, вул.Дубова
4. ПЛ-0,4кВЗТП-413 9:00-17:00 Управління освіти виконавчого комітету
Ковельської міської ради
Релігійна громада(релігійне об`єднання)на честь
Святого Князя Олега брянського Української
Правосавної Церкви
Акціонерне товариство « Оператор газорозподільної системи « ВОЛИНЬГАЗ «
ДП "Державний центр сертифікації і експертизи
Сільськогосподарської продукції"
Управління капітального будівництва та
житлово-комунального господарства виконавчого комітету Ковельської міської ради
ФОП Моцер В.І
Ковельське МТМО
ФОП Семерей С.Л
Лукич м.Ковель
5. ПЛ-0,4кВ ЗТП -501 9:00-17:00 Ковельське управління водопровідно каналізаційного господарства
"КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ"
ФОП Оксенюк М.А
ФО Рибачок С.Ю
ФОП Маточкін С.В
ФОП Михальчевський В.А
ФОП Поліщук О.Є
ФОП Данилюк В.Д
Фо Петручик О.В
Головне управління держпродспоживслужби у
Волинській обл.
Акціонерне товариство « Оператор газорозподільної системи « ВОЛИНЬГАЗ «
Приватне акціонерне товариство "Теремно хліб"
Ремонтне житлово-комунальне підприємство №1
Церква Адвентистів 7-го дня
Об"єднання співвласників багатоквартирного
будинку "Авангард-10"
Філія Ковельського ДЕУ" ДП" Волинський
Облавтодор
Приватне акціонерне товариство"ДАТАГРУП"
ФОП Радчук В.М
Філія Ковельського ДЕУ"ДП" Волинський
Облавтодор
Андріївська громадаУкраїнської автокефальної
Церкви
ФОП Коляда О.В
ФОП Терещук М.В
Державне підприємство
"Український державний центр радіочастот" Західна філія
ТзОВ "Ковельрембуд"
Михайлівська церква м.Ковель м.Ковель вул..Мєчнікова, вул..Незалежності, вул..Некрасова, вул..Грушевського, вул..Сєченова
Локачинський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1. ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-82 9:00-17:00 с.Маньків вул.Першотравнева.
2. КТП-100 9:00-17:00 БК,ФАП,С/Р, Пошта, П-ць Пилипчук (магазин), Школа (майстерня) с.Бубнів вул Привітна, Шкільна, Молодіжна.
місто Луцьк
1. 09:00-17:00
Укрпетроль АЗС №3
ПСГП Стир-Агро
2.
13:30-17:00
База «Бакалея»
Навчальний комбінат комунуправління
Модуль
Луцький район
1. 09:00 – 17:00
СТ "Боголюби"(дачі),
с. Забороль: Управління освіти Луцькоі міської ради (табір „Ровесник”) с.Всеволодівка вул. Степова, 1-11
2. КТП-436 09:00 – 17:00 УДППЗ «Укрпошта»,
ФОП Мудрик П.С.,
ФОП Рибачук Т.Я.,
с.Чаруків, вул. Вокзальна
Любомльський та Шацький райони
1. Пл.-0.4 Ктп-128 9:00-17:00 с.Скиби
2. ЗТП-442 9:00-17:00 Школа №3 м.Любомль магазин
ФОП Сікорська Тетяна Василівна
ФОП Немчук Валерій Іванович М.Любомль. вул..Шевченка, Брестська
3. Пл.-0.4 КТП-200 9:00-17:00 с.Голядин
4. Пл.-0.4 ЩТП-281 9:00-17:00 смт.Шацьк вул. Л.Українки
Любешівський район
1. 10:00-17:00
магазин с.Рудка (частково)
Маневицький район
1. ПЛ-0,4 кВ КТП-254 10:00-17:00 с.Комарово
2. ПЛ-10 кВ, Л-94-04 10:00-13:00 КТП-154, с. Семки - Старосільська сільська рада (клуб), Колківське споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа), Релігійна громада, Маневицький РЦПМСД.
КТП-155,с. Куликовичі - Релігійна громада (молитовний будинок).
КТП-156 - ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Районний відділ освіти (школа, майстерня), Релігійна громада (церква), ФОП Туревич Ніна Іванівна (магазин).
КТП-157 - Куликовицька сільська рада (башня), Куликовицьке споживче товариство (прод магазин), Релігійна громада (житловий будинок), Маневицький РЦПМСД (ФАП), Куликовицька сільська рада (клуб), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта" (відділення), ФОП Зарубич Р.І. (магазин, цех), ФОП Шеремет Світлана Іванівна (ларьок № 1, № 2, № 3).
КТП-254, с. Комарово .
КТП-273, с. Куликовичі - ФОП Гамула В.В. (виробнича база).
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0.4 Л-3 ТП-24 9:00-17:00 м.Нововолинськ: вул.А.Кримського 76-80,вул.Толстого
2. ТП-48 Т-1,Т-2 9:00-17:00 м. Нововолинськ: хімчистка вул.Сонячна 3, склад ПП сантехмонтаж вул.Хвильового 20, д/с№3 вул.Хвильового 29а, м-н Для Вас, ринок вул.Ковпака 1а, АЗС Марс м.Нововолинськ: вул.Дорошенка 44-70, вул.Володимирська 1-27,2-4; вул.Хвильового 2-18,1-7; вул.Сонячна 1а, 4; вул.Сковороди 30
Ратнівський район
1. ПЛ-10кВ Л75-05 9:30- 17:00 ПАТ "ВФ УКРАЇНА"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧАРІВНА СКАРБНИЦЯ"
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙФСЕЛЛ"
Товариство з обмеженою відповідальністю "Гірники-Агро"
Фізична особа Ващук Віталій Іванович
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ" Частково с. Сільця, урочище Смольна
2. ЗТП-211 12:00-15:00 Лікарня Ратно
3. КТП-264 Л-2,3 9:00-16:00 х. Крива нива
Рожищенський район
1. ЗТП-420 9:00-17:00
Волинське мисливсько-рибальське виробниче підприємство м.Рожище, вул.Чехова м.Рожище, в.Чехова, 1-39 (непарні), 8-14 (парні), в.Ліпкана, в.Шевченка, 61, 67
2. ЗТП-87 м.Рожище
9:00-17:00 Рожищенський РЦССДМ, Українська Православна Церква, КП Будинок Культури , Райсоцзабез. музична школа, музей, магазини Коренга ,Ковальчк, «Гостинець», Релігійна громада Свідки Єгови, Громада ЄХБ,
ПП Контакт, Автосервіс, школа №2,
офіс Фомін м.Рожище, вул.О.Степанюка, Грабовського, Привокзальна,
3-29,34,36 Драгоманова, Січових стрільців, І.Франка, Філатова,
1-го Травня 8,
3. ТП-243 9:00-17:00 м.Рожище (магазин ФОП Кушнірук) м.Рожище, вул.Шевченка, буд.2-56, 51-106
4. КТП-231
9:00-17:00 Будинок дит. творчості,кіоск Алієва,
Рожищенський РВ УМВС(адмінприміщення)
ПЖКГ(котельня, КНС) м.Рожище, вул.Незалежності,75-97(непарні)
м.Рожище, вул.Куліша,1-55, Коцюбинського,1-2
5. ЗТП-347 м.Рожище
9:00-17:00 м.Рожище (гуртожиток коледжу, магазини «Господар», «Нова оселя», «Дункан», «Велес», «Еко-маркет», «23/7», «Інтер’єр», «Змішані товари», «Електрик», «Дивосвіт», «Артем»,
магазин ФОП Кушнірук, ринок, магазин «Запчастини", «Тростянецькі ковбаси», бар «Джаз», магазин «Євродек», аптеки «Подорожник», Волиньфарм) м.Рожище, в.Мостова, Лесі Українки
6. ПЛ-0,4кВ КТП-494 Л2
9:00-17:00 м.Рожище, в.Мазепи, 107-133 (непарні)
7.
ПЛ-10кВ Л30-03
9:00-17:00 магазини смт.Дубище Ситник В.Д КНС
,м Рожище ФОП Дмитрук О.П. Торговий кіоск с.Топільно водозабір смт. Дубище, пожежна частина №7, Котельня Дитячий садок , Відділення зв'язку, с. Рудня пилорама ,овочесховище, с.Ольганівка,школа,магазин (Алієва Л.Є.) м. Рожище, вул. Кольцова, Лермонтова, Чайковського, Макаренка, Дорошенка, Промислова, Набережна,Наливайка, смт. Дубище, вул. Зелена,Грушевського,Молодіжна
Набережна,с.Ольганівка вул.Лісова, Гранична,
8. ТП-94 9:00-17:00 м.Рожище (ФОП Степанюк В.П., майстерня столярний цех, ДУ «Волинський обласний лабораторний центр», ЗОШ №1, котельня, ПЖКГ виробнича база) м.Рожище, в.Гагаріна, 17-29, 31-45, Кармелюка, 3-11, Хмельницького, 3-12, Курбаса, 3-24, 1Травня, 9-31
9. ПЛ-0,4кВ КТП-440 Л-3
9:00-17:00 с.Топільне, вул Центральна магазини, кіоск майстерня школи с.Топільне в Центральна,
Першотравнева
10.
ПЛ-10кВ Л69-02
9:00-17:00 с.Єлизаветин (повністю)
с.Олешковичі (повністю)
с.Носачевичі (повністю)
смт.Дубище школа, котельня, амбулаторія, селищна рада, станція очистки води, кіоск, котельня, КНС, забійний цех, автомайстерня с.Єлизаветин (повністю), с.Олешковичі (повністю), с.Носачевичі (повністю), смт.Дубище в.Сонячна, Нова, Грушевського, І.Франка, Мазепи, Тичини, Молодіжна
11. КТП3 Л-1
9:00-17:00 с.Підліски, в.Лугова, 2-18 (парні), 11, 5
12. ПЛ-10кВ Л71-02
9:00-17:00 с.Трилісці, клуб ,магазин, с.Малинівка, школа, ФАП, клуб с.Трилісці (повністю), с.Линівка (повністю), с.Марянівка (повністю), с.Малинівка (повністю), с,Милін (повністю)
13. ТП-440 9:00-17:00 П-ць Вольська Т.К. Магазин с.Топільно, вул.Жовтнева,(33-75),79-117(непарні),(40-92(парні), Ватутіна, Першотравнева
Старовижівський район
1. ЩТП-264 10:00-16:00 с.Дубечно вул:Робітнича, Молодіжна
2. КТП-160 10:00-16:00 с.Мизово вул:Молодіжна, Привокзальна, Партизанська.
Турійський район
1. ПЛ-0,4кВ
КТП-102 09:00-16:30 ФОП Зінюк Т.В.- ресторан «Зустріч», ФОП Ковальчук, Толстов,Печоха, Столярчук, Олеярник, Бевзова, Пацерук, Ковальчук, Мисилюк, Федорук,
Іванюк , Полянський, Головчак, Жук, Оніщук, Киричук, Токарська, Міхайлуц – магазин, аптека, БК, церква, глядацький зал с.м.т.Луків вул.Шевченка, Миру, Грушевського, Жовтнева, Ковельська, Миру, С.Наливайка
2. ПЛ-10кВ Л-61-07 від ЛР-30 до ЛР-24
КТП-48
КТП-250
КТП-291
ЩТП- 249
КТП-46
КТП-47
КТП-314 12:45-17:00 ФГ «Перлина Турії- адмінприміщення, ферма, СКЗ, дит.садок, столова, школа, клуб, ФОП Стичук – магазин, АГРС, АТС, Селецька с/р- адмінприміщення, ФАП, бібліотека, ТРСТ- магазин, Клюська с/р- клуб, адмінприміщення с.Селець, Волиця
3. ПЛ-0,4кВ
КТП-53 10:00-16:30 ФГ «Перлина Турії» - бригада, СМЗ с.Задиби
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