Де на Волині та у Луцьку будуть відключати світло 15 грудня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 15 грудня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».1. 09:00-17:00м.Вол-Волинськийвул.Володимирська, вул.Устилузька непарна 105-117, вул.Володимира Мономаха, вул.Юхима Бунди 12А2. ПЛ-0.4 Л-1 ТП-2 09:00-17:00 стоматкабінет "Дантист"магазин "Будмайстер"магазин "Данко+ м.Вол-Волинський вул. Луцька,20-го липня 3-27.3. ЗТП-62 10:00-17:00 Склад (Медянка)Цех будматеріалів 2Нічний експресОвочева база "Еміл"АГЗП (газова заправАртсвердл. в.Устил.Слюсарна майстерняГуртівня - магазинМайстерня в.Устил.12АЗС № 14 в. Устилузька 123Кафе "Фортеця" м.Вол-Волинськийвул. Устилузькавул. Устилузька, 123вул. Устилузька, 170вул. Устилузька, 123вул. Устилузька, 142вул. Устилузька (біля Військомату)вул. Устилузька, 158вул. Устилузька, 123вул. УстилузькаАЗС № 14 в. Устилузька 123вул. Устилузька156вул. Устилузька, 1534. ПЛ-0.4 Л-2 ЗТП-20 10:00-17:00 Гуртовня від ТП- 20Будівельний майданчивул. Ярослава Мудроговійськкомат м.Вол-Волинськийвул.Січ. Стр.,6вул.Січ. Стр.,2вул.Січ. Стр.,4вул. Устилузька, 123вул. Устилузькавул. Ярослава Мудрого ,Новаківського.1. с. Шклинь9.00 – 17.00с.Шклінь: вул. Л.Українки1. 9:30-16:30с.Хренів, вул. Б. Хмельницького2. Л 04-09 від ЗТП-11 до ЗТП-22 10:00-16:00 смт.Іваничі, вул. Зелена, вул. Луцька,с.Старосілля - повністю1. ПЛ-0,4кВ Л-4 ЗТП-287 09:00 - 17:00 Немає м.Камінь-Каширський, вул.Першого Травня, пров.Поліський, вул.Поліська, вул.Європейська2. ПЛ-0,4кВ Л-1 КТП-130 10:00 - 16:00 Школа, Шкільна майстерня, їдальня школи, АТС, сільська рада, церква, ФОП Сидорець Галина Іванівна, башня №2 с. Добре. с.Добре, вул.Центральна1. ПЛ-0,4 кВ КТП-343 9:00-17:00 с. Жорнище – сільрада, церкваФОП Булакевич М.Д. - магази с.Жорнищевул. Центральна,2. ПЛ-0,4 кВ КТП-160 9:00-17:00 ФОП Козак Сергій Леонідович - магазинУДППЗ "Укрпошта" с.Омельневул.Центральна,вул. Поліськавул. Польовавул. Гвардійська3. ПЛ-0,4 кВ КТП-371 9:00-17:00 смт.Цуманьвул.Терешкової,вул.Корольова,вул.О.Кошового,вул. Незалежності1. ПЛ-10кВ Л.37-08(ТП-577, ТП-399,ТП-132(а), ТП-9(а)) 9:00-17:00 Населення с.Білинс.Колодяжне2. ПЛ-0,4кВ ЗТП-399 9:00-17:00 Сільськогосподарське ТзОВ «Білинське»ФО Жалай М.ВФО Матвійчук В.ВФОП Шворак П.ЄФОП Колотюк П.Мс.Білин3.ПЛ-0,4кВ КТП-289:00-17:00 Голобська селищна радаКовельське МТМОГумонітарний відділ виконавчого комітету Голобської селищної радиВолинська дирекція АТ «Укрпошта»Голобське споживче товариство с.Майдан вул.Молодіжна, вул.Дубова4. ПЛ-0,4кВЗТП-413 9:00-17:00 Управління освіти виконавчого комітетуКовельської міської радиРелігійна громада(релігійне об`єднання)на честьСвятого Князя Олега брянського УкраїнськоїПравосавної ЦерквиАкціонерне товариство « Оператор газорозподільної системи « ВОЛИНЬГАЗ «ДП "Державний центр сертифікації і експертизиСільськогосподарської продукції"Управління капітального будівництва тажитлово-комунального господарства виконавчого комітету Ковельської міської радиФОП Моцер В.ІКовельське МТМОФОП Семерей С.ЛЛукич м.Ковель5. ПЛ-0,4кВ ЗТП -501 9:00-17:00 Ковельське управління водопровідно каналізаційного господарства"КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ"ФОП Оксенюк М.АФО Рибачок С.ЮФОП Маточкін С.ВФОП Михальчевський В.АФОП Поліщук О.ЄФОП Данилюк В.ДФо Петручик О.ВГоловне управління держпродспоживслужби уВолинській обл.Акціонерне товариство « Оператор газорозподільної системи « ВОЛИНЬГАЗ «Приватне акціонерне товариство "Теремно хліб"Ремонтне житлово-комунальне підприємство №1Церква Адвентистів 7-го дняОб"єднання співвласників багатоквартирногобудинку "Авангард-10"Філія Ковельського ДЕУ" ДП" ВолинськийОблавтодорПриватне акціонерне товариство"ДАТАГРУП"ФОП Радчук В.МФілія Ковельського ДЕУ"ДП" ВолинськийОблавтодорАндріївська громадаУкраїнської автокефальноїЦерквиФОП Коляда О.ВФОП Терещук М.ВДержавне підприємство"Український державний центр радіочастот" Західна філіяТзОВ "Ковельрембуд"Михайлівська церква м.Ковель м.Ковель вул..Мєчнікова, вул..Незалежності, вул..Некрасова, вул..Грушевського, вул..СєченоваЛокачинський район№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1. ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-82 9:00-17:00 с.Маньків вул.Першотравнева.2. КТП-100 9:00-17:00 БК,ФАП,С/Р, Пошта, П-ць Пилипчук (магазин), Школа (майстерня) с.Бубнів вул Привітна, Шкільна, Молодіжна.1. 09:00-17:00Укрпетроль АЗС №3ПСГП Стир-Агро2.13:30-17:00База «Бакалея»Навчальний комбінат комунуправлінняМодуль1. 09:00 – 17:00СТ "Боголюби"(дачі),с. Забороль: Управління освіти Луцькоі міської ради (табір „Ровесник”) с.Всеволодівка вул. Степова, 1-112. КТП-436 09:00 – 17:00 УДППЗ «Укрпошта»,ФОП Мудрик П.С.,ФОП Рибачук Т.Я.,с.Чаруків, вул. Вокзальна1. Пл.-0.4 Ктп-128 9:00-17:00 с.Скиби2. ЗТП-442 9:00-17:00 Школа №3 м.Любомль магазинФОП Сікорська Тетяна ВасилівнаФОП Немчук Валерій Іванович М.Любомль. вул..Шевченка, Брестська3. Пл.-0.4 КТП-200 9:00-17:00 с.Голядин4. Пл.-0.4 ЩТП-281 9:00-17:00 смт.Шацьк вул. Л.Українки1. 10:00-17:00магазин с.Рудка (частково)1. ПЛ-0,4 кВ КТП-254 10:00-17:00 с.Комарово2. ПЛ-10 кВ, Л-94-04 10:00-13:00 КТП-154, с. Семки - Старосільська сільська рада (клуб), Колківське споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа), Релігійна громада, Маневицький РЦПМСД.КТП-155,с. Куликовичі - Релігійна громада (молитовний будинок).КТП-156 - ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Районний відділ освіти (школа, майстерня), Релігійна громада (церква), ФОП Туревич Ніна Іванівна (магазин).КТП-157 - Куликовицька сільська рада (башня), Куликовицьке споживче товариство (прод магазин), Релігійна громада (житловий будинок), Маневицький РЦПМСД (ФАП), Куликовицька сільська рада (клуб), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта" (відділення), ФОП Зарубич Р.І. (магазин, цех), ФОП Шеремет Світлана Іванівна (ларьок № 1, № 2, № 3).КТП-254, с. Комарово .КТП-273, с. Куликовичі - ФОП Гамула В.В. (виробнича база).1. ПЛ-0.4 Л-3 ТП-24 9:00-17:00 м.Нововолинськ: вул.А.Кримського 76-80,вул.Толстого2. ТП-48 Т-1,Т-2 9:00-17:00 м. Нововолинськ: хімчистка вул.Сонячна 3, склад ПП сантехмонтаж вул.Хвильового 20, д/с№3 вул.Хвильового 29а, м-н Для Вас, ринок вул.Ковпака 1а, АЗС Марс м.Нововолинськ: вул.Дорошенка 44-70, вул.Володимирська 1-27,2-4; вул.Хвильового 2-18,1-7; вул.Сонячна 1а, 4; вул.Сковороди 301. ПЛ-10кВ Л75-05 9:30- 17:00 ПАТ "ВФ УКРАЇНА"ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧАРІВНА СКАРБНИЦЯ"ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР"ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙФСЕЛЛ"Товариство з обмеженою відповідальністю "Гірники-Агро"Фізична особа Ващук Віталій ІвановичТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ" Частково с. Сільця, урочище Смольна2. ЗТП-211 12:00-15:00 Лікарня Ратно3. КТП-264 Л-2,3 9:00-16:00 х. Крива нива1. ЗТП-420 9:00-17:00Волинське мисливсько-рибальське виробниче підприємство м.Рожище, вул.Чехова м.Рожище, в.Чехова, 1-39 (непарні), 8-14 (парні), в.Ліпкана, в.Шевченка, 61, 672. ЗТП-87 м.Рожище9:00-17:00 Рожищенський РЦССДМ, Українська Православна Церква, КП Будинок Культури , Райсоцзабез. музична школа, музей, магазини Коренга ,Ковальчк, «Гостинець», Релігійна громада Свідки Єгови, Громада ЄХБ,ПП Контакт, Автосервіс, школа №2,офіс Фомін м.Рожище, вул.О.Степанюка, Грабовського, Привокзальна,3-29,34,36 Драгоманова, Січових стрільців, І.Франка, Філатова,1-го Травня 8,3. ТП-243 9:00-17:00 м.Рожище (магазин ФОП Кушнірук) м.Рожище, вул.Шевченка, буд.2-56, 51-1064. КТП-2319:00-17:00 Будинок дит. творчості,кіоск Алієва,Рожищенський РВ УМВС(адмінприміщення)ПЖКГ(котельня, КНС) м.Рожище, вул.Незалежності,75-97(непарні)м.Рожище, вул.Куліша,1-55, Коцюбинського,1-25. ЗТП-347 м.Рожище9:00-17:00 м.Рожище (гуртожиток коледжу, магазини «Господар», «Нова оселя», «Дункан», «Велес», «Еко-маркет», «23/7», «Інтер’єр», «Змішані товари», «Електрик», «Дивосвіт», «Артем»,магазин ФОП Кушнірук, ринок, магазин «Запчастини", «Тростянецькі ковбаси», бар «Джаз», магазин «Євродек», аптеки «Подорожник», Волиньфарм) м.Рожище, в.Мостова, Лесі Українки6. ПЛ-0,4кВ КТП-494 Л29:00-17:00 м.Рожище, в.Мазепи, 107-133 (непарні)7.ПЛ-10кВ Л30-039:00-17:00 магазини смт.Дубище Ситник В.Д КНС,м Рожище ФОП Дмитрук О.П. Торговий кіоск с.Топільно водозабір смт. Дубище, пожежна частина №7, Котельня Дитячий садок , Відділення зв'язку, с. Рудня пилорама ,овочесховище, с.Ольганівка,школа,магазин (Алієва Л.Є.) м. Рожище, вул. Кольцова, Лермонтова, Чайковського, Макаренка, Дорошенка, Промислова, Набережна,Наливайка, смт. Дубище, вул. Зелена,Грушевського,МолодіжнаНабережна,с.Ольганівка вул.Лісова, Гранична,8. ТП-94 9:00-17:00 м.Рожище (ФОП Степанюк В.П., майстерня столярний цех, ДУ «Волинський обласний лабораторний центр», ЗОШ №1, котельня, ПЖКГ виробнича база) м.Рожище, в.Гагаріна, 17-29, 31-45, Кармелюка, 3-11, Хмельницького, 3-12, Курбаса, 3-24, 1Травня, 9-319. ПЛ-0,4кВ КТП-440 Л-39:00-17:00 с.Топільне, вул Центральна магазини, кіоск майстерня школи с.Топільне в Центральна,Першотравнева10.ПЛ-10кВ Л69-029:00-17:00 с.Єлизаветин (повністю)с.Олешковичі (повністю)с.Носачевичі (повністю)смт.Дубище школа, котельня, амбулаторія, селищна рада, станція очистки води, кіоск, котельня, КНС, забійний цех, автомайстерня с.Єлизаветин (повністю), с.Олешковичі (повністю), с.Носачевичі (повністю), смт.Дубище в.Сонячна, Нова, Грушевського, І.Франка, Мазепи, Тичини, Молодіжна11. КТП3 Л-19:00-17:00 с.Підліски, в.Лугова, 2-18 (парні), 11, 512. ПЛ-10кВ Л71-029:00-17:00 с.Трилісці, клуб ,магазин, с.Малинівка, школа, ФАП, клуб с.Трилісці (повністю), с.Линівка (повністю), с.Марянівка (повністю), с.Малинівка (повністю), с,Милін (повністю)13. ТП-440 9:00-17:00 П-ць Вольська Т.К. Магазин с.Топільно, вул.Жовтнева,(33-75),79-117(непарні),(40-92(парні), Ватутіна, Першотравнева1. ЩТП-264 10:00-16:00 с.Дубечно вул:Робітнича, Молодіжна2. КТП-160 10:00-16:00 с.Мизово вул:Молодіжна, Привокзальна, Партизанська.1. ПЛ-0,4кВКТП-102 09:00-16:30 ФОП Зінюк Т.В.- ресторан «Зустріч», ФОП Ковальчук, Толстов,Печоха, Столярчук, Олеярник, Бевзова, Пацерук, Ковальчук, Мисилюк, Федорук,Іванюк , Полянський, Головчак, Жук, Оніщук, Киричук, Токарська, Міхайлуц – магазин, аптека, БК, церква, глядацький зал с.м.т.Луків вул.Шевченка, Миру, Грушевського, Жовтнева, Ковельська, Миру, С.Наливайка2. ПЛ-10кВ Л-61-07 від ЛР-30 до ЛР-24КТП-48КТП-250КТП-291ЩТП- 249КТП-46КТП-47КТП-314 12:45-17:00 ФГ «Перлина Турії- адмінприміщення, ферма, СКЗ, дит.садок, столова, школа, клуб, ФОП Стичук – магазин, АГРС, АТС, Селецька с/р- адмінприміщення, ФАП, бібліотека, ТРСТ- магазин, Клюська с/р- клуб, адмінприміщення с.Селець, Волиця3. ПЛ-0,4кВКТП-53 10:00-16:30 ФГ «Перлина Турії» - бригада, СМЗ с.Задиби