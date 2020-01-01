У Луцьку вшанували ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. ФОТО

У Луцьку в понеділок, 14 грудня, з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, на меморіальному комплексі “Вічна слава” відбулось покладання квітів до пам’ятного знаку “Жертвам Чорнобиля”.У заході взяли участь міський голова, голова Волинської обласної ради, представники виконавчих органів міської та обласної влади, а також причетні до ліквідації аварії, - йдеться на сайті Луцькради.“Безумовно, аварія на Чорнобильській АЕС — страшна трагедія, і одна з найсумніших сторінок в історії України. Її наслідки відчуває на собі вже багато поколінь українців. Проте якби не героїзм тих людей, які, не думаючи про своє життя та здоров’я, ліквідовували цю аварію, якби не їхня відвага, то наслідки аварії і біда, яку вона б спричинила, були б набагато гірші.Вічна пам’ять усім, хто загинув, внаслідок аварії на ЧАЕС. Наша їм шана й повага. А також дякуємо нині живим ліквідаторам. Дай вам Боже міцного здоров’я, добра, злагоди і довгих років життя”, - звернувся до присутніх Ігор Поліщук.Також мер вручив Подяку міського голови громадській організації “Союз інвалідів Чорнобиля міста Луцьк” та ліквідаторам аварії на ЧАЕС.