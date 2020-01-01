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На Волині рятувальники витягли авто з кювету

На Волині рятувальники витягли авто з кювету
На трасі «Ковель-Камінь-Каширський» водій не впорався з керуванням та злетів у кювет.

Автопригода трапилась 13 грудня о другій половині дня, - пише У ДСНС України у Волинській області.

За допомогою спеціального обладнання працівники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Каменя-Каширського УДСНС України у Волинській області зрізали 2 дерева, які заважали дістати авто, та витягли автомобіль на дорогу.


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Теги: авто, кювет
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