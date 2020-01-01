На Волині рятувальники витягли авто з кювету
Сьогодні, 13:16
На трасі «Ковель-Камінь-Каширський» водій не впорався з керуванням та злетів у кювет.
Автопригода трапилась 13 грудня о другій половині дня, - пише У ДСНС України у Волинській області.
За допомогою спеціального обладнання працівники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Каменя-Каширського УДСНС України у Волинській області зрізали 2 дерева, які заважали дістати авто, та витягли автомобіль на дорогу.
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Автопригода трапилась 13 грудня о другій половині дня, - пише У ДСНС України у Волинській області.
За допомогою спеціального обладнання працівники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Каменя-Каширського УДСНС України у Волинській області зрізали 2 дерева, які заважали дістати авто, та витягли автомобіль на дорогу.
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