На Волині рятувальники витягли авто з кювету





Автопригода трапилась 13 грудня о другій половині дня, - пише У ДСНС України у Волинській області.



За допомогою спеціального обладнання працівники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Каменя-Каширського УДСНС України у Волинській області зрізали 2 дерева, які заважали дістати авто, та витягли автомобіль на дорогу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На трасі «Ковель-Камінь-Каширський» водій не впорався з керуванням та злетів у кювет.Автопригода трапилась 13 грудня о другій половині дня, - пише У ДСНС України у Волинській області.За допомогою спеціального обладнання працівники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Каменя-Каширського УДСНС України у Волинській області зрізали 2 дерева, які заважали дістати авто, та витягли автомобіль на дорогу.

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