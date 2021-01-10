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Найцінніший подарунок рідним до свят: луцький забудовник пропонує розтермінування на квартири без відсотків*

Найцінніший подарунок рідним до свят: луцький забудовник пропонує розтермінування на квартири без відсотків*
Новий рік – час свята, магії, здійснення заповітних мрій, подарунків. А ще – ідеальний час для ремонту, покупки меблів або побутової техніки для новенької квартири, адже всюди пропонують знижки, розпродажі, бонуси.

Будівельна компанія ЛДБК підготувала пропозицію "під ялинку", від якої ви точно не зможете відмовитись – безвідсоткове розтермінування на оселі у житловому комплексі "Caramel Residence", що давно став окрасою 40-го мікрорайону Луцька.

Простора квартира, де ви зможете влаштовувати затишні вечори з друзями, бавитись із дітьми і не боятися щось зламати, як було на зйомних помешканнях, релаксувати у тиші при свічках чи завести домашнього улюбленця... Хіба ж не ідеальний подарунок собі та своїм рідним на Новий рік?

ЛДБК пропонує безвідсоткове розтермінування на 6 місяців на двокімнатні і трикімнатні квартири у четвертому "карамельному" будинку. Або ж безвідсоткове розтермінування на 20 місяців на однокімнатні квартири у п'ятому будинку.

На території житлового комплексу "Caramel Residence" є все необхідне для комфортного проживання, квартири зроблені на совість та ще й не шкодять екології. Поблизу ЖК – магазини, кав'ярні, ринок, зупинки громадського транспорту і навіть парк.

Поспішайте, адже акція діє лише до 10.01.2021, а кількість квартир – обмежена.

Детальнішу інформацію щодо акційних пропозицій ви можете дізнатись у відділі продажу, що у Луцьку на вул. Ветеранів, 22, та за телефонами: (066) 089 74 18, (095) 888 94 00, (068) 888 94 00, (0332) 78 63 42.

Будівельна компанія ЛДБК у фейсбуку: www.facebook.com/ldbk.com.ua

В інстаграмі: www.instagram.com/ldbk.com.ua
Найцінніший подарунок рідним до свят: луцький забудовник пропонує розтермінування на квартири без відсотків*

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Теги: ЛДБК, Caramel Residence, будівництво, новобудови, розтермінування
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