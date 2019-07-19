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Акція добра і світла: у Луцьку безкоштовно роздають їжу для нужденних

Акція добра і світла: у Луцьку безкоштовно роздають їжу для нужденних
У Луцьку безплатно роздавали обіди нужденним. Таку благодійну акцію проводять щотижня.

Про це розповів Суспільному організатор Євгеній Білявський.

Уся їжа – вегетаріанська, кажуть волонтери. Цього разу готували картоплю, рис, булочки та салат.

Готують волонтери на професійній кухні. Туди їх пускають безплатно.

Цими вихідними роздали 50 гарячих обідів. Частину з них доставили адресно. Їжу відвезли самотнім пенсіонерам, кільком багатодітним родинам та людям з інвалідністю.

"Це акція добра і світла. Їжа дуже смачна, екологічна. Думаю, що в таку пору року людям особливо потрібна допомога, смачно поїсти і здорове харчування", - каже одна із волонтерок Тетяна Владі.

Їжу також роздають нужденним поблизу вокзалів та смітників. Кошти на продукти збирають в інтернеті, також через соцмережі знаходять волонтерів. "Food For Life - це міжнародний проєкт, який працює в великій кількості міст по всьому світу і в Україні. Зараз в Луцьку ми тільки починаємо, шукаємо волонтерів і набиваємо базу людей, яким потрібна наша допомога", - розповів організатор акції Євгеній Білявський.

Волонтери об'єдналися два місяці тому. Спершу працювали четверо людей, нині ж, щовихідних готують та роздають гарячі обіди 20 волонтерів.

Також волонтери щоп’ятниці передають понад 100 порцій пацієнтам обласної психіатричної лікарні №1.


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Теги: Луцьк, волонтери
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