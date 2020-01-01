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У місті на Волині в підвалі знайшли повішеним чоловіка

У місті на Волині в підвалі знайшли повішеним чоловіка
12-го грудня о 23:00 у Нововолинську на вулиці Нововолинській в підвалі одного із житлових будинків повісився чоловік.

Інформацію підтвердили у пресслужбі поліції Волинської області, пише БУГ.

Як відомо, чоловіку 56 років. Він зловживав алкоголем і спроби суїциду в нього були й раніше.

Усі деталі справи наразі з’ясовує поліція.

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Теги: самогубство, Нововолинськ
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