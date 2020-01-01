У місті на Волині в підвалі знайшли повішеним чоловіка
Сьогодні, 13:40
12-го грудня о 23:00 у Нововолинську на вулиці Нововолинській в підвалі одного із житлових будинків повісився чоловік.
Інформацію підтвердили у пресслужбі поліції Волинської області, пише БУГ.
Як відомо, чоловіку 56 років. Він зловживав алкоголем і спроби суїциду в нього були й раніше.
Усі деталі справи наразі з’ясовує поліція.
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Інформацію підтвердили у пресслужбі поліції Волинської області, пише БУГ.
Як відомо, чоловіку 56 років. Він зловживав алкоголем і спроби суїциду в нього були й раніше.
Усі деталі справи наразі з’ясовує поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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