У місті на Волині в підвалі знайшли повішеним чоловіка





Інформацію підтвердили у пресслужбі поліції Волинської області, пише



Як відомо, чоловіку 56 років. Він зловживав алкоголем і спроби суїциду в нього були й раніше.



Усі деталі справи наразі з’ясовує поліція.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 12-го грудня о 23:00 у Нововолинську на вулиці Нововолинській в підвалі одного із житлових будинків повісився чоловік.Інформацію підтвердили у пресслужбі поліції Волинської області, пише БУГ Як відомо, чоловіку 56 років. Він зловживав алкоголем і спроби суїциду в нього були й раніше.Усі деталі справи наразі з’ясовує поліція.

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