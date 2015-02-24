На сервісах Google стався масштабний збій





Про це повідомляє сервіс



Збої спостерігають у всьому світі, за кілька хвилин про них повідомили більше півтори тисячі осіб.



У Google поки не повідомили про причини збою. На сторінці з даними про стан сервісів компанії поки не вказано, що є проблеми.



Так, згідно з даними Downdetector, перші звіти про помилки стали надходити про збої в Youtube о 13:53 за Києвом. Після цього почали виходити з ладу Gmail, Google, Google Drive, Pokémon Go, Google Classroom, Youtube TV, Nest, Google Home, Google Play, Youtube Music, Discord.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На сервісах Google стався масштабний збій: не працюють YouTube, Google-диск та пошта Gmail.Про це повідомляє сервіс Downdetector Збої спостерігають у всьому світі, за кілька хвилин про них повідомили більше півтори тисячі осіб.У Google поки не повідомили про причини збою. На сторінці з даними про стан сервісів компанії поки не вказано, що є проблеми.Так, згідно з даними Downdetector, перші звіти про помилки стали надходити про збої в Youtube о 13:53 за Києвом. Після цього почали виходити з ладу Gmail, Google, Google Drive, Pokémon Go, Google Classroom, Youtube TV, Nest, Google Home, Google Play, Youtube Music, Discord.

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