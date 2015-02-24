вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На сервісах Google стався масштабний збій

На сервісах Google стався масштабний збій
На сервісах Google стався масштабний збій: не працюють YouTube, Google-диск та пошта Gmail.

Про це повідомляє сервіс Downdetector.

Збої спостерігають у всьому світі, за кілька хвилин про них повідомили більше півтори тисячі осіб.

У Google поки не повідомили про причини збою. На сторінці з даними про стан сервісів компанії поки не вказано, що є проблеми.

Так, згідно з даними Downdetector, перші звіти про помилки стали надходити про збої в Youtube о 13:53 за Києвом. Після цього почали виходити з ладу Gmail, Google, Google Drive, Pokémon Go, Google Classroom, Youtube TV, Nest, Google Home, Google Play, Youtube Music, Discord.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Google, збій, YouTube
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Коли засвітять головні ялинки Луцька
Локдаун в Україні: коли саме приймуть рішення, що буде під забороною, а що – ні
«Джунглі» у центрі Луцька: чиї вони і яка їхня доля. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Завтра, 15 грудня, три села на Волині будуть без газопостачання
Сьогодні, 15:12
«Інвестор» долучився до конкурсу бізнес-ідей від креативних старшокласників з Волині. ФОТО*
Сьогодні, 14:50
На сервісах Google стався масштабний збій
Сьогодні, 14:25
Волинський лікар-психотерапевт розповів, як пережити коронавірус і зберегти нервову систему
Сьогодні, 14:07
Навіщо здобувати освіту в Словаччині*
Сьогодні, 13:45
Схожі новини
Google випустив YouTube для дітей. ВІДЕО Google випустив YouTube для дітей. ВІДЕО
24 лютий, 2015, 11:25
YouTube закривається на 10 років, ‒ Google YouTube закривається на 10 років, ‒ Google
01 квітень, 2013, 07:33
Google заблокувала смартфонам Huawei доступ до власних продуктів Google заблокувала смартфонам Huawei доступ до власних продуктів
30 листопад, 02:26
На Буковині відреставрували старовинний млин, який позначать на Google-картах На Буковині відреставрували старовинний млин, який позначать на Google-картах
27 серпень, 05:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Завтра, 15 грудня, три села на Волині будуть без газопостачання
Сьогодні, 15:12
 0
«Інвестор» долучився до конкурсу бізнес-ідей від креативних старшокласників з Волині. ФОТО*
Сьогодні, 14:50
 0
На сервісах Google стався масштабний збій
Сьогодні, 14:25
 0
Волинський лікар-психотерапевт розповів, як пережити коронавірус і зберегти нервову систему
Сьогодні, 14:07
 0
Навіщо здобувати освіту в Словаччині*
Сьогодні, 13:45
 0
Медіа
відео
1/8