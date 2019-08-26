Завтра, 15 грудня, три села на Волині будуть без газопостачання
Сьогодні, 15:12
У вівторок 15 грудня спеціалісти «Волиньгазу» проведуть заміну обладнання в газорегуляторному пункті селі Бубнів Володимир-Волинського району.
Про це повідомляє пресслужба «Волиньгазу».
У зв'язку з ремонтними роботами з 09:00 до 16:00 год 15 грудня року припинять газопостачання у таких селах, як Бубнів, Руснів та Черчичі. Тимчасово без газопостачання залишаться 258 споживачів.
Тож просять, виходячи з помешкання, перекрити крани перед газовими приладами, бути обережними та дотримуватися правил безпеки при використанні газу у побуті.
Відновлення газопостачання відбудеться у день проведення робіт після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.
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Про це повідомляє пресслужба «Волиньгазу».
У зв'язку з ремонтними роботами з 09:00 до 16:00 год 15 грудня року припинять газопостачання у таких селах, як Бубнів, Руснів та Черчичі. Тимчасово без газопостачання залишаться 258 споживачів.
Тож просять, виходячи з помешкання, перекрити крани перед газовими приладами, бути обережними та дотримуватися правил безпеки при використанні газу у побуті.
Відновлення газопостачання відбудеться у день проведення робіт після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.
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