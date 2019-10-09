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28-річній лучанці, яка збувала наркотики, «світить» до 12 років тюрми

28-річній лучанці, яка збувала наркотики, «світить» до 12 років тюрми
28-річній жительці Луцька за придбання та збут наркотиків загрожує до 12 років позбавлення волі.

Встановили, що жінка через інтернет-додаток незаконно придбала особливо небезпечну психотропну речовину – PVP загальною масою 1,8782 г, обіг якої заборонено, з метою її подальшого збуту на території Волині, - інформує пресслужба прокуратури Волині.

Окрім того, зловмисниця в такий же спосіб придбала психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, в особливо великих розмірах з метою її подальшого збуту. Під час отримання посилки від невстановленої особи, 1 жовня 2020 року працівники поліції затримали жінку та вилучили 80,372 г амфетаміну.

Також під час огляду за місцем проживання особи виявили та вилучили 6 поліетиленових пакетиків з PVP, ще чотири напередодні розкладених «закладки» знайшли на території парку міста Рожище.

Обвинуваченій загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від дев'яти до дванадцяти років.

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Теги: наркотики, лучанка, тюрма
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