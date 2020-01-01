«Людей вивозили і ніхто їм не казав, що вони туди не вернуться ніколи»: спогади ліквідатора аварії на ЧАЕС
Сьогодні, 16:38
У квітні 1986 року, після вибуху четвертого енергоблока Чорнобильської атомної електростанції, 21-річний Василь Гутий вчився у школі міліції. 26 квітня його та інших курсантів підняли по тривозі, посадили в автобуси і повезли.
Суспільному чоловік розповів про декілька найстрашніших днів у його житті.
За два дні із зони вибуху ядерного реактора евакуювали майже 15 тисяч місцевих жителів, каже Василь Гутий.
"Щоб не було паніки – людям не казали. Людей вивозили і ніхто їм не казав, що вони вже туди не вернуться ніколи", - розповідає чоловік.
Службу чоловік ніс за кілометр від реактора. Він та колеги працювали без захисту, дозиметрів ні в кого набуло.
"Нас не переодягали. Ми як приїхали, так і були в міліцейській формі", - розповів ліквідатор.
В його медичній книжці, говорить чоловік, є запис: зона опромінення 26 берів – це доза ураження рентгенівськими променями. "Нас було з Луцька 6 чи 7, були ми по різних ротах. Трьох не має вже – хлопці повмирали", - каже Василь Гутий.
Після подій у Чорнобилі чоловік працював у правоохоронних органах. Нині вже на пенсії, живе у Луцьку разом із рідними. Щороку в День ліквідатора аварії на ЧАЕС та на річницю трагедії приходить до пам’ятного знаку "Жертвам Чорнобиля" в обласному центрі.
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Суспільному чоловік розповів про декілька найстрашніших днів у його житті.
За два дні із зони вибуху ядерного реактора евакуювали майже 15 тисяч місцевих жителів, каже Василь Гутий.
"Щоб не було паніки – людям не казали. Людей вивозили і ніхто їм не казав, що вони вже туди не вернуться ніколи", - розповідає чоловік.
Службу чоловік ніс за кілометр від реактора. Він та колеги працювали без захисту, дозиметрів ні в кого набуло.
"Нас не переодягали. Ми як приїхали, так і були в міліцейській формі", - розповів ліквідатор.
В його медичній книжці, говорить чоловік, є запис: зона опромінення 26 берів – це доза ураження рентгенівськими променями. "Нас було з Луцька 6 чи 7, були ми по різних ротах. Трьох не має вже – хлопці повмирали", - каже Василь Гутий.
Після подій у Чорнобилі чоловік працював у правоохоронних органах. Нині вже на пенсії, живе у Луцьку разом із рідними. Щороку в День ліквідатора аварії на ЧАЕС та на річницю трагедії приходить до пам’ятного знаку "Жертвам Чорнобиля" в обласному центрі.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку вшанували ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. ФОТО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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