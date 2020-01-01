Волинянин, який крав з чужої кредитної картки гроші, сидітиме у тюрмі

35-річного волинянина, який таємно вчиняв крадіжки, позбавили волі.Як встановило слідство, раніше судимий чоловік з листопада 2019 по березень 2020 року систематично перераховував кошти з кредитної карти, яку отримав від потерпілого в тимчасове користування,- інформує пресслужба прокуратури Волині.Зловмисник через додаток «Приват24» несанкціоновано втрутився в роботу автоматизованої системи банку, спотворивши при цьому інформацію про належного користувача облікового запису, а саме змінивши фінансовий номер потерпілого на свій особистий номер телефону, в результаті чого систематично перераховував кошти від імені потерпілого на власну карту.Обвинувачений визнав себе винним та щиро розкаявся у вчинених кримінальних правопорушеннях.Потерпілому, який є людиною похилого віку повністю відшкодували завдану матеріальну шкоду.Вироком Луцького міськрайонного суду, волинянина визнали винним у вчиненні кримінальних правопорушень та призначили покарання у виді 3 років 6 місяців позбавлення волі, які наступні він проведе за гратами.