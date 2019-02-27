Хто може увійти до нового виконкому Луцькради





Про йдеться у відповідному проєкті рішення.



До виконавчого комітету увійдуть міський голова Ігор Поліщук, його заступник Юрій Вербич та секретар мерії Юрій Безпятко. Також п'ять місць у виконкомі займуть старости, кандидатури яких планують погодити на найближчій сесії.



Окрім того, до складу виконавчого комітету можуть увійти:



Балицький

Сергій Іванович - директор ТзОВ “ВИШКІВ-БРУК”;



Бойко

Петро Павлович - голова правління ОСББ “Вікторія Луцьк-1”, “Євродвір-Луцьк”, “Євродвір”, ОСББ “Молоді-7”;



Бондарук

Юрій Анатолійович - приватний підприємець, адвокат;



Денисюк

Богдан Іванович - директор ТОВ “Тепло-Енерго-Центр”;



Іванюк

Олег Володимирович - управитель ТОВ “Волиньрестконсалттехнології”, радник з фінансів ТОВ “Волиньспецхарчінвесттехнології”;



Пікун

Іван Адамович - адвокат;



Серватович

Олександр Іванович - директор ТзОВ “ТРК “МІКС”,

голова громадської спілки “Спілка воїнів АТО”;



Тиводар

Олександр Олександрович - приватний підприємець, заступник голови Волинської обласної організації Української Спілки ветеранів Афганістану;



Чернецький

Олег Станіславович - приватний підприємець;



Ящук

Віктор Петрович - заступник директора КП Інформаційно-аналітичний центр “ВОЛИНЬЕНЕРГОСОФТ”.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стало відомо, яким може бути персональний склад виконавчого комітету Луцької міської ради.Про йдеться у відповідному проєкті рішення.До виконавчого комітету увійдуть міський голова, його заступникта секретар мерії. Також п'ять місць у виконкомі займуть старости, кандидатури яких планують погодити на найближчій сесії.Окрім того, до складу виконавчого комітету можуть увійти:- директор ТзОВ “ВИШКІВ-БРУК”;- голова правління ОСББ “Вікторія Луцьк-1”, “Євродвір-Луцьк”, “Євродвір”, ОСББ “Молоді-7”;- приватний підприємець, адвокат;- директор ТОВ “Тепло-Енерго-Центр”;- управитель ТОВ “Волиньрестконсалттехнології”, радник з фінансів ТОВ “Волиньспецхарчінвесттехнології”;- адвокат;- директор ТзОВ “ТРК “МІКС”,голова громадської спілки “Спілка воїнів АТО”;- приватний підприємець, заступник голови Волинської обласної організації Української Спілки ветеранів Афганістану;- приватний підприємець;- заступник директора КП Інформаційно-аналітичний центр “ВОЛИНЬЕНЕРГОСОФТ”.

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