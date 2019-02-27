Хто може увійти до нового виконкому Луцькради
Сьогодні, 16:53
Стало відомо, яким може бути персональний склад виконавчого комітету Луцької міської ради.
Про йдеться у відповідному проєкті рішення.
До виконавчого комітету увійдуть міський голова Ігор Поліщук, його заступник Юрій Вербич та секретар мерії Юрій Безпятко. Також п'ять місць у виконкомі займуть старости, кандидатури яких планують погодити на найближчій сесії.
Окрім того, до складу виконавчого комітету можуть увійти:
Балицький
Сергій Іванович - директор ТзОВ “ВИШКІВ-БРУК”;
Бойко
Петро Павлович - голова правління ОСББ “Вікторія Луцьк-1”, “Євродвір-Луцьк”, “Євродвір”, ОСББ “Молоді-7”;
Бондарук
Юрій Анатолійович - приватний підприємець, адвокат;
Денисюк
Богдан Іванович - директор ТОВ “Тепло-Енерго-Центр”;
Іванюк
Олег Володимирович - управитель ТОВ “Волиньрестконсалттехнології”, радник з фінансів ТОВ “Волиньспецхарчінвесттехнології”;
Пікун
Іван Адамович - адвокат;
Серватович
Олександр Іванович - директор ТзОВ “ТРК “МІКС”,
голова громадської спілки “Спілка воїнів АТО”;
Тиводар
Олександр Олександрович - приватний підприємець, заступник голови Волинської обласної організації Української Спілки ветеранів Афганістану;
Чернецький
Олег Станіславович - приватний підприємець;
Ящук
Віктор Петрович - заступник директора КП Інформаційно-аналітичний центр “ВОЛИНЬЕНЕРГОСОФТ”.
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Про йдеться у відповідному проєкті рішення.
До виконавчого комітету увійдуть міський голова Ігор Поліщук, його заступник Юрій Вербич та секретар мерії Юрій Безпятко. Також п'ять місць у виконкомі займуть старости, кандидатури яких планують погодити на найближчій сесії.
Окрім того, до складу виконавчого комітету можуть увійти:
Балицький
Сергій Іванович - директор ТзОВ “ВИШКІВ-БРУК”;
Бойко
Петро Павлович - голова правління ОСББ “Вікторія Луцьк-1”, “Євродвір-Луцьк”, “Євродвір”, ОСББ “Молоді-7”;
Бондарук
Юрій Анатолійович - приватний підприємець, адвокат;
Денисюк
Богдан Іванович - директор ТОВ “Тепло-Енерго-Центр”;
Іванюк
Олег Володимирович - управитель ТОВ “Волиньрестконсалттехнології”, радник з фінансів ТОВ “Волиньспецхарчінвесттехнології”;
Пікун
Іван Адамович - адвокат;
Серватович
Олександр Іванович - директор ТзОВ “ТРК “МІКС”,
голова громадської спілки “Спілка воїнів АТО”;
Тиводар
Олександр Олександрович - приватний підприємець, заступник голови Волинської обласної організації Української Спілки ветеранів Афганістану;
Чернецький
Олег Станіславович - приватний підприємець;
Ящук
Віктор Петрович - заступник директора КП Інформаційно-аналітичний центр “ВОЛИНЬЕНЕРГОСОФТ”.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Оце так кардидатури,навіть Чернецький "зявився".Кого ми навибирали,лучани.Все буде Вишків-брук...
90-ті нам тільки снились,Луцьк-ти "попав".Це не виконком.Це вся "еліта"зібралась.Земелька ще є...
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