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Хто може увійти до нового виконкому Луцькради

Хто може увійти до нового виконкому Луцькради
Стало відомо, яким може бути персональний склад виконавчого комітету Луцької міської ради.

Про йдеться у відповідному проєкті рішення.

До виконавчого комітету увійдуть міський голова Ігор Поліщук, його заступник Юрій Вербич та секретар мерії Юрій Безпятко. Також п'ять місць у виконкомі займуть старости, кандидатури яких планують погодити на найближчій сесії.

Окрім того, до складу виконавчого комітету можуть увійти:

Балицький
Сергій Іванович - директор ТзОВ “ВИШКІВ-БРУК”;

Бойко
Петро Павлович - голова правління ОСББ “Вікторія Луцьк-1”, “Євродвір-Луцьк”, “Євродвір”, ОСББ “Молоді-7”;

Бондарук
Юрій Анатолійович - приватний підприємець, адвокат;

Денисюк
Богдан Іванович - директор ТОВ “Тепло-Енерго-Центр”;

Іванюк
Олег Володимирович - управитель ТОВ “Волиньрестконсалттехнології”, радник з фінансів ТОВ “Волиньспецхарчінвесттехнології”;

Пікун
Іван Адамович - адвокат;

Серватович
Олександр Іванович - директор ТзОВ “ТРК “МІКС”,
голова громадської спілки “Спілка воїнів АТО”;

Тиводар
Олександр Олександрович - приватний підприємець, заступник голови Волинської обласної організації Української Спілки ветеранів Афганістану;

Чернецький
Олег Станіславович - приватний підприємець;

Ящук
Віктор Петрович - заступник директора КП Інформаційно-аналітичний центр “ВОЛИНЬЕНЕРГОСОФТ”.


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Теги: виконком, Луцькрада
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Коментарі 2
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Оце так кардидатури,навіть Чернецький "зявився".Кого ми навибирали,лучани.Все буде Вишків-брук...
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90-ті нам тільки снились,Луцьк-ти "попав".Це не виконком.Це вся "еліта"зібралась.Земелька ще є...
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