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8 тисяч від «президента»: кіберполіція застерігає від нахабного шахрайства

8 тисяч від «президента»: кіберполіція застерігає від нахабного шахрайства
Зловмисники через інтернет виманюють гроші у громадян під виглядом надання державних компенсаційних виплат. З початку грудня 2020 року до кіберполіції надійшло вже близько 100 звернень потерпілих від таких схем.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Зазвичай правопорушники розміщують відео, де президент України розповідає про виплату матеріальної допомоги підприємцям у розмірі 8 тисяч гривень. В описі до відео шахраї розміщують посилання на ресурс, де нібито можна подати заявку на отримання виплати. При цьому автори відео стверджують, що таку матеріальну допомогу може отримати кожен.

На сторінці за посиланням громадянам пропонується ввести персональні дані та номер банківської картки для зарахування грошей. Однак у подальшому шахраї просять сплатити послуги юриста за оформлення заяви, отримання електронного підпису, проходження ідентифікації тощо. Здебільшого для цього використовують вбудований чат-бот.

Після виконання таких дій громадяни не лише переказують гроші за неіснуючі послуги, але й передають персональні дані аферистам.

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Теги: Поліція, шахрайство, волиньпост, гроші
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Коментарі 1
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Почалося,гра в кицьки-мишки...
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