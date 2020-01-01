Троє волинян здобули перемогу на «Іграх Нескорених 2.0»





Про це розповів Павло Ковальський.



Серед волинян-переможців ‒ В'ячеслав Оксентюк, якому присудили перше місце у дисципліні "паверліфтинг - легка вага (до 72 кілограм)", а також Володимир Нерода із першим місцем у дисципліні "стрільба з лука - початківець/класичний лук".



29-річний ветеран АТО, лучанин Павло Ковальський, який минулоріч потрапив до національної збірної Ігор Нескорених, отримав перше та друге переможні місця. Атовець виступав під номером 65. Згідно з протоколами онлайн-змагань, волинський спортсмен отримав "золото" у веслуванні на тренажерах 4 хвилини та "срібло" у веслуванні на тренажерах 1 хвилину.



Як розповів Суспільному Павло Ковальський, "Ігри Нескорених 2.0" ‒ внутрішній формат, у якому вдалося виступити, а до міжнародних "Ігор Нескорених", які відбудуться в Нідерландах наприкінці травня 2021 року, спортсмен нині готується.



З його слів, відеофайл свого виступу надіслав організаторам попередньо на файлообмінник. Місцем свого виступу обрав Волинський центр із фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт".



Фінал перших в Україні адаптивних змагань відбувся 13 грудня. Понад 60 військовослужбовців та ветеранів із 15 областей України змагалися одразу в шести видах спорту.



До слова, у травні 2020 року Павло Ковальський разом із ще 19-ма українськими ветеранами мав їхати на п'яті Ігри нескорених у Гаагу, що в Нідерландах. Щоб підтримати ветеранів, які готувалися до поїздки в Гаагу оргкомітет національної збірної влаштував всеукраїнські ігри у новому форматі.

Лучанин Павло Ковальський

Довідково: Павло Ковальський 2014-го у складі 51-ї ОМБр виконував бойові завдання оборонного та штурмового типу в районі населених пунктів Маріуполь, Савур-Могила, Степанівка, Григорівка, Петрівське, Мануйлівка та Тарани. 2015-го в складі 15-го окремого батальйону 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади брав участь в бойових діях в районі населених пунктів Дебальцеве та Чорнухіне. Отримав закриту черепно-мозкову травму під час ворожих артобстрілів та прямих танкових атак на захисні позиції українських військових в ході активної фази боїв за Дебальцеве з січня по лютий 2015 року.

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