15 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження відзначає волинський архітектор Андрош Бідзіля (на фото).
Також день народження святкують голова Луцької райдержадміністрації Тарас Яковлев та ведучий Андрій Кравченко.
Цього дня іменини у тих, хто носить ім’я Андрій, Іван та Стефан.
Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку!
У світі сьогодні відзначається Міжнародний день чаю. А в нашій державі цього дня - День працівників суду України.
На Волині 15 грудня 2000 року зареєстровані Білоруське товариство Волині і Волинське відділення Конгресу азербайджанців Волині.
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Також день народження святкують голова Луцької райдержадміністрації Тарас Яковлев та ведучий Андрій Кравченко.
Цього дня іменини у тих, хто носить ім’я Андрій, Іван та Стефан.
Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку!
У світі сьогодні відзначається Міжнародний день чаю. А в нашій державі цього дня - День працівників суду України.
На Волині 15 грудня 2000 року зареєстровані Білоруське товариство Волині і Волинське відділення Конгресу азербайджанців Волині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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