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У Луцьку кросовер збив велосипедиста

У Луцьку кросовер збив велосипедиста
У Луцьку на вулиці Чорновола – ДТП за участі велосипедиста.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

За їхніми словами, аварія трапилася 14 грудня близько 17:00 неподалік храму Всіх Святих Землі Волинської. Кросовер, рухаючись у бік дитячої поліклініки, збив велосипедиста.

У результаті ДТП рух вулицею Чорновола – ускладнений.

Деталі – згодом.

У Луцьку кросовер збив велосипедиста
У Луцьку кросовер збив велосипедиста

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Теги: аварія, Луцьк, Чорновола
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