У Луцьку кросовер збив велосипедиста





Про це Інформаційному агентству



За їхніми словами, аварія трапилася 14 грудня близько 17:00 неподалік храму Всіх Святих Землі Волинської. Кросовер, рухаючись у бік дитячої поліклініки, збив велосипедиста.



У результаті ДТП рух вулицею Чорновола – ускладнений.



Деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Чорновола – ДТП за участі велосипедиста.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.За їхніми словами, аварія трапилася 14 грудня близько 17:00 неподалік храму Всіх Святих Землі Волинської. Кросовер, рухаючись у бік дитячої поліклініки, збив велосипедиста.У результаті ДТП рух вулицею Чорновола – ускладнений.Деталі – згодом.

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