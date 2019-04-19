У Луцьку кросовер збив велосипедиста
Сьогодні, 17:26
У Луцьку на вулиці Чорновола – ДТП за участі велосипедиста.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
За їхніми словами, аварія трапилася 14 грудня близько 17:00 неподалік храму Всіх Святих Землі Волинської. Кросовер, рухаючись у бік дитячої поліклініки, збив велосипедиста.
У результаті ДТП рух вулицею Чорновола – ускладнений.
Деталі – згодом.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
За їхніми словами, аварія трапилася 14 грудня близько 17:00 неподалік храму Всіх Святих Землі Волинської. Кросовер, рухаючись у бік дитячої поліклініки, збив велосипедиста.
У результаті ДТП рух вулицею Чорновола – ускладнений.
Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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