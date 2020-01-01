Відомо, коли до Луцька прибуде Вифлеємський вогонь та де його можна отримати
Сьогодні, 20:40
Сьогодні, 14 грудня, розпочалася всесвітня естафета передачі Вифлеємського вогню миру, а вже завтра волинські пластуни привезуть його до Луцька, аби поширити по місту та області.
Про це повідомляють на сторінці «Пласт на Волині».
Щороку цей вогонь поширюють скаути зі всього світу напередодні зимових свят, аби кожен зміг отримати свій вогник любові та надії.
Наступні два тижні його передаватимуть у різні установи міста і області, а вже 19-го грудня кожен охочий зможе запалити і собі свічечку на Театральному майдані міста.
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Про це повідомляють на сторінці «Пласт на Волині».
Щороку цей вогонь поширюють скаути зі всього світу напередодні зимових свят, аби кожен зміг отримати свій вогник любові та надії.
Наступні два тижні його передаватимуть у різні установи міста і області, а вже 19-го грудня кожен охочий зможе запалити і собі свічечку на Театральному майдані міста.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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