Відомо, коли до Луцька прибуде Вифлеємський вогонь та де його можна отримати





Про це повідомляють на сторінці «



Щороку цей вогонь поширюють скаути зі всього світу напередодні зимових свят, аби кожен зміг отримати свій вогник любові та надії.



Наступні два тижні його передаватимуть у різні установи міста і області, а вже 19-го грудня кожен охочий зможе запалити і собі свічечку на Театральному майдані міста.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 14 грудня, розпочалася всесвітня естафета передачі Вифлеємського вогню миру, а вже завтра волинські пластуни привезуть його до Луцька, аби поширити по місту та області.Про це повідомляють на сторінці « Пласт на Волині ».Щороку цей вогонь поширюють скаути зі всього світу напередодні зимових свят, аби кожен зміг отримати свій вогник любові та надії.Наступні два тижні його передаватимуть у різні установи міста і області, а вже 19-го грудня кожен охочий зможе запалити і собі свічечку на Театральному майдані міста.

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