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Відомо, коли до Луцька прибуде Вифлеємський вогонь та де його можна отримати

Відомо, коли до Луцька прибуде Вифлеємський вогонь та де його можна отримати
Сьогодні, 14 грудня, розпочалася всесвітня естафета передачі Вифлеємського вогню миру, а вже завтра волинські пластуни привезуть його до Луцька, аби поширити по місту та області.

Про це повідомляють на сторінці «Пласт на Волині».

Щороку цей вогонь поширюють скаути зі всього світу напередодні зимових свят, аби кожен зміг отримати свій вогник любові та надії.

Наступні два тижні його передаватимуть у різні установи міста і області, а вже 19-го грудня кожен охочий зможе запалити і собі свічечку на Театральному майдані міста.

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Теги: Вифлеємський вогонь, Луцьк, Волинь, пласт
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