Волинський студент взяв участь у міжнародній онлайн-дискусії

Студент Волинського національного університету імені Лесі Українки взяв участь у міжнародній інтерактивній онлайн-дискусії ADAMI TALKS–2020.Дискусія «Чи можемо ми змінити світ? Який наш вплив?» відбулася 10 грудня та поєднала університети Білорусі, Литви, Вірменії, Азербайджану, Молдови, Грузії й України. Унікальна нагода обговорити актуальні теми культурного різноманіття випала і студентові факультету філології та журналістики групи ВС-46 Максимові Кравчуку, - йдеться на сайті університету.Спікери дискусії – Удо Лілішкіс (старший кореспондент ARD), Марджи де Конінг (артдиректор проєкту «Фільми, що мають значення», Амстердам), Ніно Іванішвілі (Кавказька школа журналістики та медіаменеджменту), Майк Чарльтон (керівний директор Navigation Films).Так, Марджи де Конінг поділилася досвідом проведення кінофестивалів документального кіно й озвучила практичні поради та рекомендації щодо створення фільмів і подальшої участі фільммейкерів у професійних проєктах. Майк Чарльтон розповів про досвід зйомки документальних фільмів; закцентував на важливості охоплення проблемної теми не на глобальному рівні, а на локальному висвітленні явищ.Учасник інтерактивної дискусії від Лесиного університету Максим Кравчук поділився власними враженнями: «Ми живемо в унікальному світі, переповненому проблемами, які потребують обговорення, висвітлення в масмедіа, а також інтерпретації через аудіовізуальні, кінематографічні продукти. Неймовірно тішить, що під час дискусії спікери згадували про фільм українського режисера Валентина Васяновича “Атлантида”. Не всі наші співгромадяни знають національний продукт, у якому можна “прочитати” істинні культурні коди українського народу. Приємно і водночас сумно від усвідомлення того, що європейці більше шанують українське, ніж деякі українці…»Завдяки інноваційній платформі ADAMI TALKS відбувся обмін думками між професіоналами та студентами журналістських спеціальностей країн Східного партнерства ЄС. Зазначимо, що участь у міжнародних проєктах – це завжди можливість покращення знань, вузькопрофесійних навичок (hard skills), а також навичок ведення дискусії, вміння працювати в команді, формувати власну думку й ухвалювати рішення, проявляти лідерські здібності (soft skills), в поєднанні яких і формується конкурентоздатна на сучасному ринку праці особистість.