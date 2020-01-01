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Двоє футболістів «Волині» – у збірних «ветеранів» та «молоді»

Двоє футболістів «Волині» – у збірних «ветеранів» та «молоді»
Сайти-оглядачі Першої ліги продовжують підбивати підсумки півріччя у чемпіонаті України. Журналісти спортивних видань відзначили футболістів "Волині".

Так, портал «FootBoom» сформував збірні найстарших (від 30 років) та наймолодших (до 23 років) футболістів дивізіону, - пише пресслужба ФК "Волинь".

Так, до збірної наймолодших гравців увійшов наш захисник Максим Войтіховський. Осінній новачок «Волині» досить швидко влився у нову команду та відіграв у 10 матчах цього сезону, допомагаючи не лише у захисті, а й в атаці (у матчі з «Нивою» саме після його активності відбувся перший автогол, а проти «Оболоні» він асистував Оринчаку). Разом із тим, Максим чудово виходив на поле у Другій лізі за «Волинь-2», де у двох поєдинках забив три голи, а обидва матчі з його участю завершувалися перемогами луцького «дубля».

А до збірної найстарших футболістів увійшов наш капітан Сергій Сімінін. Як завжди, він був лідером не лише на своїй бровці, але й на футбольному полі, та допомагав команді в усіх матчах нинішнього сезону. А нещодавній поєдинок проти «Авангарда» став для Сергія ювілейним, 250-м у футболці «Волині».

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Теги: Волинь, спорт, футбол
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