Це подарунок, якому вже 12 років, – митрополит Михаїл про критику щодо своєї норкової шуби

Михаїл розповів, як він ставиться до критики щодо своєї норкової шуби.



Про це йшлося у інтерв'ю виданню



Нагадаємо, що на сесію Луцької міськради він прийшов у норковій накидці, за що його жорстко розкритикували.



"Байдуже мені. Цій речі вже 12 років, чому її помітили лише зараз, я не розумію. В ній приходив тому, що ця річ для мене практична, зручна. Свого часу мені її подарували. Вона вже скоро стане непридатною, а її тільки помітили. Думаю, що це насамперед увага до особи. А якщо так, то буде важливо, і яка в мене накидка, і яка шапка, і які шкарпетки", - розповів митрополит.



За словами Михаїла, шубу йому подарували благодійники.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Митрополит Луцький і Волинськийрозповів, як він ставиться до критики щодо своєї норкової шуби.Про це йшлося у інтерв'ю виданню Главком. Нагадаємо, що на сесію Луцької міськради він прийшов у норковій накидці, за що його жорстко розкритикували."Байдуже мені. Цій речі вже 12 років, чому її помітили лише зараз, я не розумію. В ній приходив тому, що ця річ для мене практична, зручна. Свого часу мені її подарували. Вона вже скоро стане непридатною, а її тільки помітили. Думаю, що це насамперед увага до особи. А якщо так, то буде важливо, і яка в мене накидка, і яка шапка, і які шкарпетки", - розповів митрополит.За словами Михаїла, шубу йому подарували благодійники.

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