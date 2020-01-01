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Це подарунок, якому вже 12 років, – митрополит Михаїл про критику щодо своєї норкової шуби

Це подарунок, якому вже 12 років, – митрополит Михаїл про критику щодо своєї норкової шуби
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл розповів, як він ставиться до критики щодо своєї норкової шуби.

Про це йшлося у інтерв'ю виданню Главком.

Нагадаємо, що на сесію Луцької міськради він прийшов у норковій накидці, за що його жорстко розкритикували.

"Байдуже мені. Цій речі вже 12 років, чому її помітили лише зараз, я не розумію. В ній приходив тому, що ця річ для мене практична, зручна. Свого часу мені її подарували. Вона вже скоро стане непридатною, а її тільки помітили. Думаю, що це насамперед увага до особи. А якщо так, то буде важливо, і яка в мене накидка, і яка шапка, і які шкарпетки", - розповів митрополит.

За словами Михаїла, шубу йому подарували благодійники.




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Теги: шуба, митрополит Михаїл, скандал
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