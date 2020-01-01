На «Ягодині» вилучили понад пів тонни екзотичних фруктів





Про це



Вантажний автомобіль «Scania», прямуючи в Україну, переміщував авокадо та ананаси, які були вказані у документах, загальною вартістю 25,5 тисяч євро.



В результаті проведення повного митного огляду вантажу, встановили, що фактично у вказаному транспортному засобі крім цього товару, знаходилось ще понад 500 кілограмів плодів манго.



Працівники Волинської митниці Держмитслужби склали протокол про порушення митних правил, відповідно до якого товар вартістю 180 тисяч гривень вилучили до рішення суду.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На митному посту «Ягодин» Волинської митниці Держмитслужби при огляді вантажного автомобіля виявили невідповідність задекларованого товару на суму 180 тисяч гривень. Окрім товару, який мав товаросупровідні документи, водій вантажівки перевозив ще 500 кілограмів манго.Про це повідомили на сторінці Волинської митниці держмитслужби у фейсбуці.Вантажний автомобіль «Scania», прямуючи в Україну, переміщував авокадо та ананаси, які були вказані у документах, загальною вартістю 25,5 тисяч євро.В результаті проведення повного митного огляду вантажу, встановили, що фактично у вказаному транспортному засобі крім цього товару, знаходилось ще понад 500 кілограмів плодів манго.Працівники Волинської митниці Держмитслужби склали протокол про порушення митних правил, відповідно до якого товар вартістю 180 тисяч гривень вилучили до рішення суду.

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