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Погода у Луцьку та Волинській області на вівторок, 15 грудня

Погода у Луцьку та Волинській області на вівторок, 15 грудня
На Волині завтра, 15 грудня, буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.

Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.

Інформують також, що вночі та вранці місцями можливий туман, подекуди слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

У Луцьку температура вночі буде від 1° морозу до 1° тепла, вдень 1-3° тепла.

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Теги: 15 грудня, погода, Волинь
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