Погода у Луцьку та Волинській області на вівторок, 15 грудня





Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.



Інформують також, що вночі та вранці місцями можливий туман, подекуди слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень від 1° морозу до 4° тепла.



У Луцьку температура вночі буде від 1° морозу до 1° тепла, вдень 1-3° тепла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині завтра, 15 грудня, буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.Інформують також, що вночі та вранці місцями можливий туман, подекуди слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень від 1° морозу до 4° тепла.У Луцьку температура вночі буде від 1° морозу до 1° тепла, вдень 1-3° тепла.

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