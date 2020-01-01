Погода у Луцьку та Волинській області на вівторок, 15 грудня
Сьогодні, 20:00
На Волині завтра, 15 грудня, буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Інформують також, що вночі та вранці місцями можливий туман, подекуди слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень від 1° морозу до 4° тепла.
У Луцьку температура вночі буде від 1° морозу до 1° тепла, вдень 1-3° тепла.
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Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Інформують також, що вночі та вранці місцями можливий туман, подекуди слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень від 1° морозу до 4° тепла.
У Луцьку температура вночі буде від 1° морозу до 1° тепла, вдень 1-3° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Погода у Луцьку та Волинській області на вівторок, 15 грудня
Сьогодні, 20:00