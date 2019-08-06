У Луцьку шукають свідків аварії за участі 4 автомобілів
Сьогодні, 21:19
В обласному центрі Волині шукають свідків дорожньо-транспортної пригоди за участі 4 автомобілів.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав Олександр Орловський.
За словами чоловіка, 12 грудня на вулиці Відродження, 5, навпроти піцерії Solo сталася аварія за участі 4 автомобілів.
"Серед потерпілих в цій ДТП є мій брат, водій сірого Renault Trafik. Прошу відгукнутися людину, яку мій брат пропускав на пішохідному переході в той момент. Від ваших підтверджень ми хочемо добитися максимально справедливого рішення від суду для винуватця ДТП", - йдеться у дописі чоловіка.
Олександр Орловський просить звернутися за номером мобільного телефону 0954943591Viber, або в особисті повідомлення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав Олександр Орловський.
За словами чоловіка, 12 грудня на вулиці Відродження, 5, навпроти піцерії Solo сталася аварія за участі 4 автомобілів.
"Серед потерпілих в цій ДТП є мій брат, водій сірого Renault Trafik. Прошу відгукнутися людину, яку мій брат пропускав на пішохідному переході в той момент. Від ваших підтверджень ми хочемо добитися максимально справедливого рішення від суду для винуватця ДТП", - йдеться у дописі чоловіка.
Олександр Орловський просить звернутися за номером мобільного телефону 0954943591Viber, або в особисті повідомлення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку шукають свідків аварії за участі 4 автомобілів
Сьогодні, 21:19
Погода у Луцьку та Волинській області на вівторок, 15 грудня
Сьогодні, 20:00