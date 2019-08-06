У Луцьку шукають свідків аварії за участі 4 автомобілів

В обласному центрі Волині шукають свідків дорожньо-транспортної пригоди за участі 4 автомобілів.Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав Олександр Орловський.За словами чоловіка, 12 грудня на вулиці Відродження, 5, навпроти піцерії Solo сталася аварія за участі 4 автомобілів."Серед потерпілих в цій ДТП є мій брат, водій сірого Renault Trafik. Прошу відгукнутися людину, яку мій брат пропускав на пішохідному переході в той момент. Від ваших підтверджень ми хочемо добитися максимально справедливого рішення від суду для винуватця ДТП", - йдеться у дописі чоловіка.Олександр Орловський просить звернутися за номером мобільного телефону 0954943591Viber, або в особисті повідомлення.