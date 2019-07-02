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У луцькому зоопарку – поповнення. ФОТО, ВІДЕО

У луцькому зоопарку – поповнення. ФОТО, ВІДЕО
Відвідувачам Луцького зоопарку показали мавпеня чорночубих мангобеїв. Малюк народився у звіринці два місяці тому. Працівники зоопарку назвали його Любартом.

Любарт – це первісток мавп Дарини і Льоньчика, які приїхали у Луцьк два роки тому з Харківського звіринця. Нині Дарина не відпускає від себе малюка ні на крок, - йдеться у сюжеті Суспільного.

"Не підпускає навіть самця. 150-200 грамів він народився, очки ми відкрили на третій день. Дарина його постійно при собі носить, рідко відпускає", - розповіла годувальниця приматів Тетяна Пономарьова.

В Луцькому зоопарку показали двомісячного ЛюбартаСуспільне Волинь
Одразу після народження мавпеня назвали Лютіком, - каже директорка звіринця Людмила Денисенко. За кілька днів працівники зоопарку передумали. "Ми маємо таку окрасу Луцька – замок Любарта. І цей вид приматів теж такий величний, цікавий. Навіть сама назва "чорночубі мангобеї" вказує на їх ознаку – великий чубчик, який також нагадує корону. Другий варіант – підтримали більшість", - каже директорка.

Через теплу осінь і не холодний початок зими частина приматів виходить у відкриті вольєри. За останні три роки народжуваність приматів у звіринці зросла, - каже Людмила Денисенко. Родина зелених мавп вже має сімох малюків.

Нагадаємо, минулого місяця зоопарк Біопарк, що в Одесі презентував Луцькому звіринцю пару павіанів-гамадрилів - Соню і Дюка. Тварини уже адаптувалися в новій домівці.

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Теги: Волинь, зоопарк
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