Для волинських «швидких» придбали шість нових автомобілів. ФОТО

Волинський обласних центр екстреної медичної допомоги отримав шість нових автомобілів.Про це на своїй сторінці повідомив йдеться на сторінці голови Волинської обласної ради Григорія Недопада.За його словами, шість новеньких автомобілів швидкої допомоги типу В Citroen Jumper придбали для Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги.Автомобілі планують передати для спеціалізованих бригад, які надають допомогу хворим на COVID-19."Придбання цієї партії автомобілів стало можливим завдяки створенню обласного благодійного фонду «Надія» на базі Волинської обласної лікарні ще на початку пандемії. Кошти на боротьбу з коронавірусом на Волині оперативно виділили і спрямували з благодійного фонду Ігоря Палиці Ігор Палиця «Тільки разом», а також із обласного та Луцького міського бюджетів. Таким чином ще на початку карантину Волинь однією із перших в Україні отримала повне забезпечення всім необхіднім для боротьби з коронавірусом і для лікування хворих. У результаті кошти, спрямовані для Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги Національною службою здоров’я України, вдалось зекономити і придбати нові «швидкі», які значно поліпшать роботу обласного центру екстреної медичної допомоги", - йдеться у дописі Григорія Недопада.Реанімаційні автомобілі обладнані дефібрилятором, апаратами ШВЛ, кардіографом, системами подачі кисню та інше.