Українські підприємці скаржаться, що не отримують «карантинну» допомогу
14 грудень, 23:38
Українські підприємці скаржаться, що отримують відмови в наданні фінансової допомоги через карантин.
Про це повідомляє Кореспондент, посилаючись на PavlovskyNews.
Зокрема, додаток Дія відображає відмову у виплаті, посилаючись на невідповідність КВЕД - класифікацію за видом економічної діяльності.
Відзначимо, що компенсація стосується людей, задіяних у таких видах підприємницької діяльності:
роздрібний продаж автодеталей, роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах;
продаж електротоварів, комп'ютерної техніки, програмного забезпечення, аудіо- та відеотехніки, аудіо- і відеозаписів у спецмагазинах. Ремонт перерахованої техніки, а також інших побутових приладів;
продаж пристроїв освітлення, меблів, текстилю, килимів та інших товарів для підлоги і стін у спецмагазинах;
торгівля у спецмагазинах будматеріалами і товарами для санітарного прибирання приміщень;
продаж книг, газет і канцелярії у спецмагазинах;
продаж спорттоварів, одягу, ігор та іграшок у спецмагазинах;
продаж квітів, рослин і кормів для тварин у спецмагазинах;
торгівля годинниками та ювелірними виробами у спецмагазинах. Ремонт цих товарів;
торгівля іншими невикористовуваними товарами у спецмагазинах;
торгівля б/в товарами в магазинах;
роздрібна торгівля товарами з лотків та на ринках, а також поза магазинами;
надання тимчасового житла;
ресторанний бізнес, в тому числі постачання готових страв для подій, обслуговування напоями, надання послуг мобільного харчування;
організація конгресів і виставок;
концертно-театральна діяльність, зокрема їх технічна підтримка та продаж квитків;
показ кіно;
робота спортоб'єктів (включаючи фітнес-клуби), а також бібліотек і музеїв;
функціонування атракціонів, інших видів відпочинку та розваг;
ремонт меблів, одягу, речей домашнього вжитку, інших побутових виробів, предметів особистого користування;
прання і хімчистка.
Раніше стало відомо, що український бізнес зможе отримати вісім тисяч гривень через додаток Дія із 14 по 21 грудня. Одноразова виплата призначена для підприємців і найманих співробітників.
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Про це повідомляє Кореспондент, посилаючись на PavlovskyNews.
Зокрема, додаток Дія відображає відмову у виплаті, посилаючись на невідповідність КВЕД - класифікацію за видом економічної діяльності.
Відзначимо, що компенсація стосується людей, задіяних у таких видах підприємницької діяльності:
роздрібний продаж автодеталей, роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах;
продаж електротоварів, комп'ютерної техніки, програмного забезпечення, аудіо- та відеотехніки, аудіо- і відеозаписів у спецмагазинах. Ремонт перерахованої техніки, а також інших побутових приладів;
продаж пристроїв освітлення, меблів, текстилю, килимів та інших товарів для підлоги і стін у спецмагазинах;
торгівля у спецмагазинах будматеріалами і товарами для санітарного прибирання приміщень;
продаж книг, газет і канцелярії у спецмагазинах;
продаж спорттоварів, одягу, ігор та іграшок у спецмагазинах;
продаж квітів, рослин і кормів для тварин у спецмагазинах;
торгівля годинниками та ювелірними виробами у спецмагазинах. Ремонт цих товарів;
торгівля іншими невикористовуваними товарами у спецмагазинах;
торгівля б/в товарами в магазинах;
роздрібна торгівля товарами з лотків та на ринках, а також поза магазинами;
надання тимчасового житла;
ресторанний бізнес, в тому числі постачання готових страв для подій, обслуговування напоями, надання послуг мобільного харчування;
організація конгресів і виставок;
концертно-театральна діяльність, зокрема їх технічна підтримка та продаж квитків;
показ кіно;
робота спортоб'єктів (включаючи фітнес-клуби), а також бібліотек і музеїв;
функціонування атракціонів, інших видів відпочинку та розваг;
ремонт меблів, одягу, речей домашнього вжитку, інших побутових виробів, предметів особистого користування;
прання і хімчистка.
Раніше стало відомо, що український бізнес зможе отримати вісім тисяч гривень через додаток Дія із 14 по 21 грудня. Одноразова виплата призначена для підприємців і найманих співробітників.
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