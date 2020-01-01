Українські підприємці скаржаться, що не отримують «карантинну» допомогу





Про це повідомляє



Зокрема, додаток Дія відображає відмову у виплаті, посилаючись на невідповідність КВЕД - класифікацію за видом економічної діяльності.



Відзначимо, що компенсація стосується людей, задіяних у таких видах підприємницької діяльності:



роздрібний продаж автодеталей, роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах;

продаж електротоварів, комп'ютерної техніки, програмного забезпечення, аудіо- та відеотехніки, аудіо- і відеозаписів у спецмагазинах. Ремонт перерахованої техніки, а також інших побутових приладів;

продаж пристроїв освітлення, меблів, текстилю, килимів та інших товарів для підлоги і стін у спецмагазинах;

торгівля у спецмагазинах будматеріалами і товарами для санітарного прибирання приміщень;

продаж книг, газет і канцелярії у спецмагазинах;

продаж спорттоварів, одягу, ігор та іграшок у спецмагазинах;

продаж квітів, рослин і кормів для тварин у спецмагазинах;

торгівля годинниками та ювелірними виробами у спецмагазинах. Ремонт цих товарів;

торгівля іншими невикористовуваними товарами у спецмагазинах;

торгівля б/в товарами в магазинах;

роздрібна торгівля товарами з лотків та на ринках, а також поза магазинами;

надання тимчасового житла;

ресторанний бізнес, в тому числі постачання готових страв для подій, обслуговування напоями, надання послуг мобільного харчування;

організація конгресів і виставок;

концертно-театральна діяльність, зокрема їх технічна підтримка та продаж квитків;

показ кіно;

робота спортоб'єктів (включаючи фітнес-клуби), а також бібліотек і музеїв;

функціонування атракціонів, інших видів відпочинку та розваг;

ремонт меблів, одягу, речей домашнього вжитку, інших побутових виробів, предметів особистого користування;

прання і хімчистка.



Раніше стало відомо, що український бізнес зможе отримати вісім тисяч гривень через додаток Дія із 14 по 21 грудня. Одноразова виплата призначена для підприємців і найманих співробітників.

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