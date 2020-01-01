Україна відправляє миротворців до Косово





Перед відправкою всім військовослужбовцям були зроблені необхідні щеплення, а також проведена спеціальна ізоляція і здача тестів на COVID-19. Про це повідомляє командування Сухопутних військ ЗСУ в понеділок, 14 грудня, - пише



"Кожен з новоприбулих миротворців має досвід служби в АТО / ООС, добре володіння іноземною мовою, чудову фізичну підготовку і професійні знання. Ротація в Косові у військовослужбовців триватиме шість місяців", - говориться в заяві.



Зазначається, що перед відправкою в Косово всім військовослужбовцям були зроблені необхідні щеплення, а також проведена спеціальна ізоляція і здача тестів на коронавірус.



Крім цього, кожен військовослужбовець забезпечений засобами індивідуального захисту на час ротації.



Відомо, що військові місії миротворців у Косові займаються розмінуванням територій й охороною кордону. Миротворчі місії почали діяти після завершення війни в Косові в 1999 році.



За даними Спеціального миротворчого центру, за весь час на миротворчій службі побувало близько 1300 українських військових, з них п'ятеро загинули, 26 отримали поранення.

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