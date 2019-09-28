У Львові під час селфі на залізниці загинула дівчинка
Сьогодні, 03:16
У ніч на понеділок машиніст електровоза на станції Підзамче у Львові наткнувся на тіло мертвої жінки з опіками.
Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації, - пише Інтерфакс-Україна.
"Близько 01.35 в місті Львові на станції Підзамче, що практично в центрі міста, машиніст резервного електровоза ВЛ80Т поїзда №4202 виявив між шляхами 8 і 10 тіло жінки з опіками", - йдеться в повідомленні.
Попередня причина смерті - ураження електричним струмом. На місце події викликали поліцію і швидку допомогу.
Як встановили правоохоронці, загибла - це 15-річна львів'янка. Про її зникнення напередодні в поліцію повідомили батьки. За їх словами, дівчинка пішла з дому 13 грудня і не повернулася.
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Попередньо встановлено, що вона загинула під час того, як робила селфі на товарному вагоні і торкнулася лінії електропередач.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство з позначкою нещасний випадок (ч.1 ст.115 КК України).
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Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації, - пише Інтерфакс-Україна.
"Близько 01.35 в місті Львові на станції Підзамче, що практично в центрі міста, машиніст резервного електровоза ВЛ80Т поїзда №4202 виявив між шляхами 8 і 10 тіло жінки з опіками", - йдеться в повідомленні.
Попередня причина смерті - ураження електричним струмом. На місце події викликали поліцію і швидку допомогу.
Як встановили правоохоронці, загибла - це 15-річна львів'янка. Про її зникнення напередодні в поліцію повідомили батьки. За їх словами, дівчинка пішла з дому 13 грудня і не повернулася.
Економний обігрів салону восени і взимку! Зараз по знижці
Світить на 200 метрів, паралізує за .
Попередньо встановлено, що вона загинула під час того, як робила селфі на товарному вагоні і торкнулася лінії електропередач.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство з позначкою нещасний випадок (ч.1 ст.115 КК України).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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