Вихованець «Волині» стане гравцем «Андерлехта», – Циганик

Ігор Циганик розповів про те, де продовжить кар'єру форвард львівського "Руху", вихованець луцької "Волині" Микола Кухаревич.



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"Я був на поєдинку "Рух" - "Дніпро-1". Там також були присутні спортивний директор "Андерлехта" і скаут цього клубу. Після гри відразу почалися переговори з президентом "Руху", і завершилися вони успішно. Наскільки я розумію, за усіма умовами домовилися, і Кухаревич повинен стати футболістом "Андерлехта" вже найближчим часом. У найближчі дні він повинен прибути до Бельгії для проходження медогляду, а потім стане гравцем "Андерлехта", - сказав Ігор Циганик.



Нагадаємо, раніше президент "Руху" Григорій Козловський говорив, що у клуба по Кухаревичу є пропозиції з чемпіонату Бельгії.



ДОВІДКА:



Микола Ігорович Кухаревич – народився 1 липня 2001 року в селі Удрицьк, Дубровицького району, виступає на позиції атакувального півзахисника та нападника клубу “Рух” (Львів).



Футбольну кар’єру розпочав 2018 року у луцькій “Волині”. За юніорську (U-19) команду “хрестоносців” виступав протягом півтора сезону, за цей час зіграв 31 матч, в яких відзначився 17-а голами.



У лютому 2020 року перебрався до “Руху”. У футболці львівського клубу дебютував 23 серпня 2020 року в програному (2:5) виїзному поєдинку 1-о туру Прем’єр-ліги проти полтавської “Ворскли”. Микола вийшов на поле в стартовому складі, а на 55-й хвилині його замінив Богдан Оринчак.



В кінці жовтня 2020 року журналіст Ігор Циганик повідомив, що Микола Кухаревич потрапив у сферу інтересів бельгійського клубу. Його представники збиралися приїхати подивитися на 19-річного футболіста в матчі проти “Динамо”, в якому “Рух” поступився 0:2.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Український журналістрозповів про те, де продовжить кар'єру форвард львівського "Руху", вихованець луцької "Волині"Про це повідомляє UA Football "Я був на поєдинку "Рух" - "Дніпро-1". Там також були присутні спортивний директор "Андерлехта" і скаут цього клубу. Після гри відразу почалися переговори з президентом "Руху", і завершилися вони успішно. Наскільки я розумію, за усіма умовами домовилися, і Кухаревич повинен стати футболістом "Андерлехта" вже найближчим часом. У найближчі дні він повинен прибути до Бельгії для проходження медогляду, а потім стане гравцем "Андерлехта", - сказав Ігор Циганик.Нагадаємо, раніше президент "Руху" Григорій Козловський говорив, що у клуба по Кухаревичу є пропозиції з чемпіонату Бельгії.Микола Ігорович Кухаревич – народився 1 липня 2001 року в селі Удрицьк, Дубровицького району, виступає на позиції атакувального півзахисника та нападника клубу “Рух” (Львів).Футбольну кар’єру розпочав 2018 року у луцькій “Волині”. За юніорську (U-19) команду “хрестоносців” виступав протягом півтора сезону, за цей час зіграв 31 матч, в яких відзначився 17-а голами.У лютому 2020 року перебрався до “Руху”. У футболці львівського клубу дебютував 23 серпня 2020 року в програному (2:5) виїзному поєдинку 1-о туру Прем’єр-ліги проти полтавської “Ворскли”. Микола вийшов на поле в стартовому складі, а на 55-й хвилині його замінив Богдан Оринчак.В кінці жовтня 2020 року журналіст Ігор Циганик повідомив, що Микола Кухаревич потрапив у сферу інтересів бельгійського клубу. Його представники збиралися приїхати подивитися на 19-річного футболіста в матчі проти “Динамо”, в якому “Рух” поступився 0:2.

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