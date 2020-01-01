Колишній воротар «Волині» розірвав контракт з лідером Першої ліги

Олександр Воробей залишив першолігівській "Агробізнес".



Угода сторін розірвана за взаємною згодою сторін, - про це повідомляє



Нагадаємо, що Воробей прийшов в "Агробізнес" влітку 2019 року і зіграв за команду двадцять матчів, дев'ять з них відстояв "на нуль".



Також відзначимо, що "Агробізнес" пішов на зимову паузу лідером Першої ліги, випереджаючи "Верес" на 1 очко.

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