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Колишній воротар «Волині» розірвав контракт з лідером Першої ліги

Колишній воротар «Волині» розірвав контракт з лідером Першої ліги
Колишній голкіпер луцької "Волині" Олександр Воробей залишив першолігівській "Агробізнес".

Угода сторін розірвана за взаємною згодою сторін, - про це повідомляє UA Football.

Нагадаємо, що Воробей прийшов в "Агробізнес" влітку 2019 року і зіграв за команду двадцять матчів, дев'ять з них відстояв "на нуль".

Також відзначимо, що "Агробізнес" пішов на зимову паузу лідером Першої ліги, випереджаючи "Верес" на 1 очко.

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Теги: Волинь, спорт, футбол
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