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У волинській колонії вбили засудженого, – ЗМІ

У волинській колонії вбили засудженого, – ЗМІ
В установі виконання покарань у Волинській області 14 грудня трапилось убивство.

Як стало відомо OBOZREVATEL із власних джерел, НП сталася у Маневицькій виправній колонії.

Внаслідок "виховних робіт", які влаштували представники "вищої касти" ув'язнених, одна людина загинула, а друга перебуває у важкому стані.

Виправна колонія №42 розташована в смт. Маневичі Волинської області. Там відбувають покарання понад тисяча ув'язнених.

Маневицька виправна колонія №42 розташована в смт. Маневичі Волинської області.
За інформацією співрозмовника OBOZREVATEL, це вже третє вбивство у виправних установах України за останні три тижні.

Керівництво органами й установами виконання покарань здійснює Державна кримінально-виконавча служба України, їй підпорядковуються територіальні органи управління в регіонах і містах державного значення. Діяльність ДКВС спрямовується і координується Міністерством юстиції України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Київському слідчому ізоляторі 9 грудня знайшли повішеним ув'язненого. А в законсервованій Прилуцькій виправній колонії вирішили в разі погіршення ситуації із захворюваністю на COVID-19 розгорнути шпиталь для лікування жителів Чернігівської області. При тому, що колонію від'єднано від комунікацій, другу зиму немає опалення.

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Теги: Волинь, колонія, смерть
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