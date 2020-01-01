У волинській колонії вбили засудженого, – ЗМІ





Як стало відомо



Внаслідок "виховних робіт", які влаштували представники "вищої касти" ув'язнених, одна людина загинула, а друга перебуває у важкому стані.



Виправна колонія №42 розташована в смт. Маневичі Волинської області. Там відбувають покарання понад тисяча ув'язнених.



Маневицька виправна колонія №42 розташована в смт. Маневичі Волинської області.

За інформацією співрозмовника OBOZREVATEL, це вже третє вбивство у виправних установах України за останні три тижні.



Керівництво органами й установами виконання покарань здійснює Державна кримінально-виконавча служба України, їй підпорядковуються територіальні органи управління в регіонах і містах державного значення. Діяльність ДКВС спрямовується і координується Міністерством юстиції України.



Як повідомляв OBOZREVATEL, у Київському слідчому ізоляторі 9 грудня знайшли повішеним ув'язненого. А в законсервованій Прилуцькій виправній колонії вирішили в разі погіршення ситуації із захворюваністю на COVID-19 розгорнути шпиталь для лікування жителів Чернігівської області. При тому, що колонію від'єднано від комунікацій, другу зиму немає опалення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В установі виконання покарань у Волинській області 14 грудня трапилось убивство.Як стало відомо OBOZREVATEL із власних джерел, НП сталася у Маневицькій виправній колонії.Внаслідок "виховних робіт", які влаштували представники "вищої касти" ув'язнених, одна людина загинула, а друга перебуває у важкому стані.Виправна колонія №42 розташована в смт. Маневичі Волинської області. Там відбувають покарання понад тисяча ув'язнених.Маневицька виправна колонія №42 розташована в смт. Маневичі Волинської області.За інформацією співрозмовника OBOZREVATEL, це вже третє вбивство у виправних установах України за останні три тижні.Керівництво органами й установами виконання покарань здійснює Державна кримінально-виконавча служба України, їй підпорядковуються територіальні органи управління в регіонах і містах державного значення. Діяльність ДКВС спрямовується і координується Міністерством юстиції України.Як повідомляв OBOZREVATEL, у Київському слідчому ізоляторі 9 грудня знайшли повішеним ув'язненого. А в законсервованій Прилуцькій виправній колонії вирішили в разі погіршення ситуації із захворюваністю на COVID-19 розгорнути шпиталь для лікування жителів Чернігівської області. При тому, що колонію від'єднано від комунікацій, другу зиму немає опалення.

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