В Україні – новий рекорд за кількістю одужалих від коронавірусу за добу





Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.



Також за минулу добу:



госпіталізували – 1 479 осіб;

летальних випадків – 233;

одужало – 16 150 осіб (це новий рекорд);

здійснили тестувань за добу – 55 856 (зокрема методом ПЛР – 31 963, методом ІФА – 23 893).



За весь час пандемії в Україні:



захворіло – 909 082 особи;

одужало – 522 868 осіб;

летальних випадків – 15 480;

провели ПЛР-тестувань – 5 084 649.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 559), Одеській (830), Черкаській (665), Запорізькій (599) та Полтавській (575) областях.



Кількість захворювань в регіонах:



м. Київ – 93 302 випадки;

Вінницька область – 19 977 випадків;

Волинська область – 28 527 випадків;

Дніпропетровська область – 49 961 випадок;

Донецька область – 30 062 випадки;

Житомирська область – 34 511 випадків;

Закарпатська область – 26 281 випадок;

Запорізька область – 43 034 випадки;

Івано-Франківська область – 40 875 випадків;

Київська область – 49 335 випадків;

Кіровоградська область – 7 273 випадки;

Луганська область – 7 987 випадків;

Львівська область – 54 233 випадки;

Миколаївська область – 24 404 випадки;

Одеська область – 59 113 випадків;

Полтавська область – 30 025 випадків;

Рівненська область – 36 599 випадків;

Сумська область – 36 098 випадків;

Тернопільська область – 31 374 випадки;

Харківська область – 62 708 випадків;

Херсонська область – 14 346 випадків;

Хмельницька область – 34 919 випадків;

Черкаська область – 32 272 випадки;

Чернівецька область – 37 080 випадків;

Чернігівська область – 24 786 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 8 416 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 15 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 412 дітей та 447 медпрацівників.Про це повідомив міністр охорони здоров'яТакож за минулу добу:госпіталізували – 1 479 осіб;летальних випадків – 233;одужало – 16 150 осіб (це новий рекорд);здійснили тестувань за добу – 55 856 (зокрема методом ПЛР – 31 963, методом ІФА – 23 893).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 909 082 особи;одужало – 522 868 осіб;летальних випадків – 15 480;провели ПЛР-тестувань – 5 084 649.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 559), Одеській (830), Черкаській (665), Запорізькій (599) та Полтавській (575) областях.Кількість захворювань в регіонах:м. Київ – 93 302 випадки;Вінницька область – 19 977 випадків;Волинська область – 28 527 випадків;Дніпропетровська область – 49 961 випадок;Донецька область – 30 062 випадки;Житомирська область – 34 511 випадків;Закарпатська область – 26 281 випадок;Запорізька область – 43 034 випадки;Івано-Франківська область – 40 875 випадків;Київська область – 49 335 випадків;Кіровоградська область – 7 273 випадки;Луганська область – 7 987 випадків;Львівська область – 54 233 випадки;Миколаївська область – 24 404 випадки;Одеська область – 59 113 випадків;Полтавська область – 30 025 випадків;Рівненська область – 36 599 випадків;Сумська область – 36 098 випадків;Тернопільська область – 31 374 випадки;Харківська область – 62 708 випадків;Херсонська область – 14 346 випадків;Хмельницька область – 34 919 випадків;Черкаська область – 32 272 випадки;Чернівецька область – 37 080 випадків;Чернігівська область – 24 786 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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