Долар і євро дешевшають: курс валют у Луцьку на 15 грудня





Євро при купівлі становить – 33.62, продажу – 34.00.



Курс російського рубля: купівля – 0.337, продаж – 0.388.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.54, продаж – 7.54.

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