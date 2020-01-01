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Долар і євро дешевшають: курс валют у Луцьку на 15 грудня

Долар і євро дешевшають: курс валют у Луцьку на 15 грудня
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.78, а продаж – 28.00.

Євро при купівлі становить – 33.62, продажу – 34.00.

Курс російського рубля: купівля – 0.337, продаж – 0.388.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.54, продаж – 7.54.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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