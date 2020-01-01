ТРЦ «ПортCity» вручатиме подарунки за найкращі малюнки для Діда Мороза*
Сьогодні, 09:20
З 16 до 31 грудня ТРЦ «ПортCity» закликає створювати та приносити малюнки для Діда Мороза.
Про це повідомляє пресслужба закладу.
Малюнки та свої контактні дані (ПІБ та номер телефону) на варто залишати Арені Розваг «Generator City» (2-й поверх).
З 1 до 8 січня триватиме виставка робіт в АРТ ПРОСТОРІ (3-й поверх). А автори 10 найкращих малюнків отримають подарунки.
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Про це повідомляє пресслужба закладу.
Малюнки та свої контактні дані (ПІБ та номер телефону) на варто залишати Арені Розваг «Generator City» (2-й поверх).
З 1 до 8 січня триватиме виставка робіт в АРТ ПРОСТОРІ (3-й поверх). А автори 10 найкращих малюнків отримають подарунки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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