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ТРЦ «ПортCity» вручатиме подарунки за найкращі малюнки для Діда Мороза*

ТРЦ «ПортCity» вручатиме подарунки за найкращі малюнки для Діда Мороза*
З 16 до 31 грудня ТРЦ «ПортCity» закликає створювати та приносити малюнки для Діда Мороза.

Про це повідомляє пресслужба закладу.

Малюнки та свої контактні дані (ПІБ та номер телефону) на варто залишати Арені Розваг «Generator City» (2-й поверх).

З 1 до 8 січня триватиме виставка робіт в АРТ ПРОСТОРІ (3-й поверх). А автори 10 найкращих малюнків отримають подарунки.

ТРЦ «ПортCity» вручатиме подарунки за найкращі малюнки для Діда Мороза*


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Теги: ТРЦ «ПортCity», малюнки, Дід Мороз
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