ТРЦ «ПортCity» вручатиме подарунки за найкращі малюнки для Діда Мороза*





Про це повідомляє пресслужба закладу.



Малюнки та свої контактні дані (ПІБ та номер телефону) на варто залишати Арені Розваг «Generator City» (2-й поверх).



З 1 до 8 січня триватиме виставка робіт в АРТ ПРОСТОРІ (3-й поверх). А автори 10 найкращих малюнків отримають подарунки.







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