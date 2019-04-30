На Волині «швидка», повертаючись від хворого, застрягла у багнюці





Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС України у Волинській області.



Так, 14 грудня о 23:33 до служби порятунку звернулися працівники швидкої допомоги, які, повертаючись від хворого, застрягли у багнюці поблизу села П’ятидні Володимир-Волинського району.



Працівники 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Володимира-Волинського примчали на виклик та швидко відбуксирували авто медиків на тверду поверхню дороги.







Окрім того, о 17:50 поблизу села Боголюби Луцького району працівники групи рятувальних робіт Аварійно-рятувального загону спецпризначення УДСНС України у Волинській області за допомогою лебідки допомогли витягнути з багнюки ще одне легкове авто.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу рятувальники двічі надавали допомогу громадянам у складних ситуаціях.Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС України у Волинській області.Так, 14 грудня о 23:33 до служби порятунку звернулися працівники швидкої допомоги, які, повертаючись від хворого, застрягли у багнюці поблизу села П’ятидні Володимир-Волинського району.Працівники 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Володимира-Волинського примчали на виклик та швидко відбуксирували авто медиків на тверду поверхню дороги.Окрім того, о 17:50 поблизу села Боголюби Луцького району працівники групи рятувальних робіт Аварійно-рятувального загону спецпризначення УДСНС України у Волинській області за допомогою лебідки допомогли витягнути з багнюки ще одне легкове авто.

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