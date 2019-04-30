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На Волині «швидка», повертаючись від хворого, застрягла у багнюці

На Волині «швидка», повертаючись від хворого, застрягла у багнюці
За минулу добу рятувальники двічі надавали допомогу громадянам у складних ситуаціях.

Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС України у Волинській області.

Так, 14 грудня о 23:33 до служби порятунку звернулися працівники швидкої допомоги, які, повертаючись від хворого, застрягли у багнюці поблизу села П’ятидні Володимир-Волинського району.

Працівники 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Володимира-Волинського примчали на виклик та швидко відбуксирували авто медиків на тверду поверхню дороги.

На Волині «швидка», повертаючись від хворого, застрягла у багнюці


Окрім того, о 17:50 поблизу села Боголюби Луцького району працівники групи рятувальних робіт Аварійно-рятувального загону спецпризначення УДСНС України у Волинській області за допомогою лебідки допомогли витягнути з багнюки ще одне легкове авто.

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Теги: швидка, рятувальники, багнюка
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