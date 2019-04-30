На Волині «швидка», повертаючись від хворого, застрягла у багнюці
Сьогодні, 09:28
За минулу добу рятувальники двічі надавали допомогу громадянам у складних ситуаціях.
Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС України у Волинській області.
Так, 14 грудня о 23:33 до служби порятунку звернулися працівники швидкої допомоги, які, повертаючись від хворого, застрягли у багнюці поблизу села П’ятидні Володимир-Волинського району.
Працівники 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Володимира-Волинського примчали на виклик та швидко відбуксирували авто медиків на тверду поверхню дороги.
Окрім того, о 17:50 поблизу села Боголюби Луцького району працівники групи рятувальних робіт Аварійно-рятувального загону спецпризначення УДСНС України у Волинській області за допомогою лебідки допомогли витягнути з багнюки ще одне легкове авто.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС України у Волинській області.
Так, 14 грудня о 23:33 до служби порятунку звернулися працівники швидкої допомоги, які, повертаючись від хворого, застрягли у багнюці поблизу села П’ятидні Володимир-Волинського району.
Працівники 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Володимира-Волинського примчали на виклик та швидко відбуксирували авто медиків на тверду поверхню дороги.
Окрім того, о 17:50 поблизу села Боголюби Луцького району працівники групи рятувальних робіт Аварійно-рятувального загону спецпризначення УДСНС України у Волинській області за допомогою лебідки допомогли витягнути з багнюки ще одне легкове авто.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Шацьку в пожежі загинув 63-річний чоловік
Сьогодні, 09:30
На Волині «швидка», повертаючись від хворого, застрягла у багнюці
Сьогодні, 09:28
Долар і євро дешевшають: курс валют у Луцьку на 15 грудня
Сьогодні, 09:17
Завтра, 16 грудня, частина Луцька буде без води
Сьогодні, 08:50