У Шацьку в пожежі загинув 63-річний чоловік





Так, ввечері 14 грудня до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Незалежності, - пише У ДСНС України у Волинській області.



Пожежу локалізували о 19:58, ліквідували о 20:23. На місці пожежі виявили тіло чоловіка 1957 р.н.



Ймовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем власника.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі Шацьк горів дерев’яний житловий будинок.Так, ввечері 14 грудня до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Незалежності, - пише У ДСНС України у Волинській області.Пожежу локалізували о 19:58, ліквідували о 20:23. На місці пожежі виявили тіло чоловіка 1957 р.н.Ймовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем власника.

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