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У Шацьку в пожежі загинув 63-річний чоловік

У Шацьку в пожежі загинув 63-річний чоловік
У селищі Шацьк горів дерев’яний житловий будинок.

Так, ввечері 14 грудня до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Незалежності, - пише У ДСНС України у Волинській області.

Пожежу локалізували о 19:58, ліквідували о 20:23. На місці пожежі виявили тіло чоловіка 1957 р.н.

Ймовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем власника.


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Теги: Шацьк, пожежа, тіло
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