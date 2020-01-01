У Шацьку в пожежі загинув 63-річний чоловік
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У селищі Шацьк горів дерев’яний житловий будинок.
Так, ввечері 14 грудня до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Незалежності, - пише У ДСНС України у Волинській області.
Пожежу локалізували о 19:58, ліквідували о 20:23. На місці пожежі виявили тіло чоловіка 1957 р.н.
Ймовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем власника.
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Так, ввечері 14 грудня до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Незалежності, - пише У ДСНС України у Волинській області.
Пожежу локалізували о 19:58, ліквідували о 20:23. На місці пожежі виявили тіло чоловіка 1957 р.н.
Ймовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем власника.
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