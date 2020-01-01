Чоловік, який понищив гірлянди у Володимирі, може заплатити чималий штраф
Сьогодні, 10:42
Чоловік, який понищив гірлянди на Риловиці у Володимирі і чию особу встановили за допомогою камер спостереження, може заплатити за свої діяння майже 7 тисяч гривень.
Інформацію БУГу підтвердив заступник міського голови Володимира-Волинського Андрій Гудим.
За його словами, фахівці склали дефектний акт на суму 6 800 гривень. Міське управління ЖКГ, як замовник робіт, подало заяву у поліцію.
Правоохоронці вивчають подробиці та згодом повинні передати справу до суду, який вже може стягнути з чоловіка зазначену суму завданих збитків.
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Інформацію БУГу підтвердив заступник міського голови Володимира-Волинського Андрій Гудим.
За його словами, фахівці склали дефектний акт на суму 6 800 гривень. Міське управління ЖКГ, як замовник робіт, подало заяву у поліцію.
Правоохоронці вивчають подробиці та згодом повинні передати справу до суду, який вже може стягнути з чоловіка зазначену суму завданих збитків.
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