Чоловік, який понищив гірлянди у Володимирі, може заплатити чималий штраф





Інформацію Андрій Гудим.



За його словами, фахівці склали дефектний акт на суму 6 800 гривень. Міське управління ЖКГ, як замовник робіт, подало заяву у поліцію.



Правоохоронці вивчають подробиці та згодом повинні передати справу до суду, який вже може стягнути з чоловіка зазначену суму завданих збитків.

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