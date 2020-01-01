У районі на Волині екоінспектори виявили двох порушників полювання
Сьогодні, 20:30
У Ратнівському районі екоінспектори перевіряли дотримання природоохоронного законодавства.
Так, інспектори склали два протоколи за статтею 85 ч. 1 за порушення умов полювання.
Довідка: за порушення умов полювання згідно зі статтею 85 частина 1 КУпАП для громадян передбачений штраф 102 до 1020 гривень, для посадових осіб від 510 до 1530.
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Так, інспектори склали два протоколи за статтею 85 ч. 1 за порушення умов полювання.
Довідка: за порушення умов полювання згідно зі статтею 85 частина 1 КУпАП для громадян передбачений штраф 102 до 1020 гривень, для посадових осіб від 510 до 1530.
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