У районі на Волині екоінспектори виявили двох порушників полювання





Так, інспектори склали два протоколи за статтею 85 ч. 1 за порушення умов полювання.



Довідка: за порушення умов полювання згідно зі статтею 85 частина 1 КУпАП для громадян передбачений штраф 102 до 1020 гривень, для посадових осіб від 510 до 1530.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ратнівському районі екоінспектори перевіряли дотримання природоохоронного законодавства.Так, інспектори склали два протоколи за статтею 85 ч. 1 за порушення умов полювання.за порушення умов полювання згідно зі статтею 85 частина 1 КУпАП для громадян передбачений штраф 102 до 1020 гривень, для посадових осіб від 510 до 1530.

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