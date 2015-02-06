В Україні збанкрутував один із банків: чи повернуть гроші вкладникам





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Запевняють, що правляння НБУ ухвалило рішення про неплатоспроможність з метою захисту інтересів вкладників та кредиторів банку. "Проблеми в банку з капіталом відбулися через втрату одного з основних активів – підприємства з переробки сої у Херсонській області. Балансова вартість об’єкту нерухомості становила понад 271 млн грн (майже 17% від усіх активів банку). У результаті втрати об’єкту капітал банку впав нижче нормативного рівня. Зважаючи на відсутність вжитих заходів для покращення стану банку та у зв’язку з тим, що діяльність АТ “Місто Банк” не відповідала вимогам банківського законодавства і нормативно-правовим актам Національного банку, правління Національного банку ухвалило рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних", - зазначили в НБУ.



Водночас додають, що 78% вкладників (2 282 фізичних особи) зможуть повернути свої депозити в повному обсязі. Розмір їхніх внесків не перевищує гарантовану державою суму в 200 тис. грн. Інші ж клієнти, із більшими обсягами вкладів, отримають їх в межах суми, гарантованої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам на 1 листопада 2020 року становить 307,8 млн грн (60% від загальної суми вкладів фізосіб).



Попри зарахування АТ "Місто Банк" до категорії неплатоспроможних, в НБУ наголосили, що це жодним чином не впливає на стабільність банківського сектору України. Частка фінустанови становить 0,1% від чистих активів платоспроможних банків. "Незважаючи на ситуацію з "Місто Банком", наш банківський сектор знаходиться у найкращому стані за всю історію. У банків сьогодні достатньо капіталу. Коштів для задоволення потреб клієнтів вистачає. Ми завжди готові підтримати банки, якщо погіршення фінансового стану банку підлягає виправленню", – зазначив голова Національного банку Кирило Шевченко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Національний банк оголосив про неплатоспроможність АТ "Місто Банк" через зменшення нормативів капіталу на 50 і більше відсотків від мінімального встановленого рівня.Про це йдеться у заяві НБУ Запевняють, що правляння НБУ ухвалило рішення про неплатоспроможність з метою захисту інтересів вкладників та кредиторів банку. "Проблеми в банку з капіталом відбулися через втрату одного з основних активів – підприємства з переробки сої у Херсонській області. Балансова вартість об’єкту нерухомості становила понад 271 млн грн (майже 17% від усіх активів банку). У результаті втрати об’єкту капітал банку впав нижче нормативного рівня. Зважаючи на відсутність вжитих заходів для покращення стану банку та у зв’язку з тим, що діяльність АТ “Місто Банк” не відповідала вимогам банківського законодавства і нормативно-правовим актам Національного банку, правління Національного банку ухвалило рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних", - зазначили в НБУ.Водночас додають, що 78% вкладників (2 282 фізичних особи) зможуть повернути свої депозити в повному обсязі. Розмір їхніх внесків не перевищує гарантовану державою суму в 200 тис. грн. Інші ж клієнти, із більшими обсягами вкладів, отримають їх в межах суми, гарантованої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам на 1 листопада 2020 року становить 307,8 млн грн (60% від загальної суми вкладів фізосіб).Попри зарахування АТ "Місто Банк" до категорії неплатоспроможних, в НБУ наголосили, що це жодним чином не впливає на стабільність банківського сектору України. Частка фінустанови становить 0,1% від чистих активів платоспроможних банків. "Незважаючи на ситуацію з "Місто Банком", наш банківський сектор знаходиться у найкращому стані за всю історію. У банків сьогодні достатньо капіталу. Коштів для задоволення потреб клієнтів вистачає. Ми завжди готові підтримати банки, якщо погіршення фінансового стану банку підлягає виправленню", – зазначив голова Національного банку

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