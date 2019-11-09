На Рівненщині в автотрощі за участю двох вантажівок загинув чоловік. ФОТО
Сьогодні, 11:21
На автодорозі «Київ-Чоп» унаслідок ДТП загинув водій вантажівки.
Смертельне зіткнення сталося сьогодні, 15 грудня, близько 04:30 поблизу села Грушвиця Рівненського району, - інформує відділ комунікації поліції Рівненської області.
Поліцейські попередньо з’ясували, що 41-річний водій автомобіля DAF з напівпричепом, із невстановлених поки причин, виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся із Mercedes-Benz Sprinter. Від удару вантажівка злетіла у кювет. Її водій, житель Львівської області, від отриманих травм загинув на місці події.
Кермувальник буса, 51-річний житель Дубенського району, не постраждав.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження слідчі слідчого управління встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.
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Смертельне зіткнення сталося сьогодні, 15 грудня, близько 04:30 поблизу села Грушвиця Рівненського району, - інформує відділ комунікації поліції Рівненської області.
Поліцейські попередньо з’ясували, що 41-річний водій автомобіля DAF з напівпричепом, із невстановлених поки причин, виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся із Mercedes-Benz Sprinter. Від удару вантажівка злетіла у кювет. Її водій, житель Львівської області, від отриманих травм загинув на місці події.
Кермувальник буса, 51-річний житель Дубенського району, не постраждав.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження слідчі слідчого управління встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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