На Рівненщині в автотрощі за участю двох вантажівок загинув чоловік. ФОТО

На автодорозі «Київ-Чоп» унаслідок ДТП загинув водій вантажівки.Смертельне зіткнення сталося сьогодні, 15 грудня, близько 04:30 поблизу села Грушвиця Рівненського району, - інформує відділ комунікації поліції Рівненської області.Поліцейські попередньо з’ясували, що 41-річний водій автомобіля DAF з напівпричепом, із невстановлених поки причин, виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся із Mercedes-Benz Sprinter. Від удару вантажівка злетіла у кювет. Її водій, житель Львівської області, від отриманих травм загинув на місці події.Кермувальник буса, 51-річний житель Дубенського району, не постраждав.За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження слідчі слідчого управління встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.