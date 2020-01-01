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Обрали заступника голови Луцької районної ради

Обрали заступника голови Луцької районної ради
Заступником голови Луцької районної ради обрали медика, представника ВО «Свобода» Сергія Сівака.

Про це стало відомо під час сесії райради, пише «Волинь UA».

За кандидатуру Сівака проголосувала більшість від загального складу. За - 41 депутат, проти - 3.

До слова, представники Аграрної партії та «Свідомих» у райраді не брали участі у голосуванні.

Нагадаємо, 4 грудня головою Луцької районної ради обрали представника від партії "За Майбутнє" Олександра Омельчука.

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Теги: заступник, райрада, Сергій Сівак
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