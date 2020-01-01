Обрали заступника голови Луцької районної ради

Сергія Сівака.



Про це стало відомо під час сесії райради, пише «



За кандидатуру Сівака проголосувала більшість від загального складу. За - 41 депутат, проти - 3.



До слова, представники Аграрної партії та «Свідомих» у райраді не брали участі у голосуванні.



Нагадаємо, 4 грудня головою Луцької районної ради обрали представника від партії "За Майбутнє" Олександра Омельчука.

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