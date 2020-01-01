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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

П'ять смертей і 281 новий випадок: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу

П'ять смертей і 281 новий випадок: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
Головний державний санітарний лікар області інформує, що за останню добу на Волині зареєстрували 281 новий випадок захворювання на COVID-19.

Про це йдеться на сайті Волинського лабораторного центру.

Так, коронавірусну хворобу за останню добу виявили:

м. Луцьк – 175,
м. Нововолинськ – 7,
Володимир-Волинський район – 1,
Горохівський район – 3,
Іваничівський район – 3,
Ківерцівський район –3,
Ковельський район – 15,
Любомльський район – 5,
Любешівський район – 3,
Луцький район – 46,
Маневицький район – 5,
Рожищенський – 5,
Турійський район – 3,
Шацький район – 7.
Одужало за добу 453 особи.

Летальних випадків — 5 (м. Луцьк – 1, Володимир-Волинський район – 2, Ковельський район – 1, Любомльський район — 1).

Загалом, станом на 15 грудня в області зареєстрували 28527 випадків COVID-19, що підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 1382 у дітей та 2259 у медичних працівників. Одужало 21585 осіб, з них 1036 дітей та 1866 медичних працівників. 474 випадки хвороби завершилося летально (в тому числі померло 17 медиків).

Коронавірусну хворобу виявили:

м. Луцьк – 8132 (в т. ч. 136 летальних)
м. Нововолинськ – 1936 (в т. ч. 40 летальних)
Володимир-Волинський район – 2489 (в т. ч. 37 летальних)
Горохівський район – 1067 (в т. ч. 22 летальних)
Іваничівський район – 601 (в т. ч. 16 летальних)
Камінь-Каширський район – 913 (в т. ч. 12 летальних)
Ківерцівський район – 2275 (в т. ч. 27 летальних)
Ковельський район – 2479 (в т. ч. 50 летальних)
Локачинський район – 479 (в т. ч. 3 летальних)
Любомльський район – 666 (в т. ч. 8 летальних)
Любешівський район – 904 (в т. ч. 14 летальних)
Луцький район – 2703 (в т. ч. 30 летальних)
Маневицький район – 1158 (в т. ч. 20 летальних)
Ратнівський район – 897 (в т.ч. 18 летальних)
Рожищенський район – 622 (в т. ч. 20 летальних)
Старовижівський район – 318 (в т.ч. 8 летальних)
Турійський район – 663 ( в т. ч. 8 летальних)
Шацький район – 225 (в т. ч. 5 летальних)

На Волині методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 119 176 осіб, за останню добу – 655, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 22, приватними лабораторіями – 69.


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Теги: коронавірус, Волинь, ситуація
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