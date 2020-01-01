П'ять смертей і 281 новий випадок: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу

Головний державний санітарний лікар області інформує, що за останню добу на Волині зареєстрували 281 новий випадок захворювання на COVID-19.Про це йдеться на сайті Волинського лабораторного центру.Так, коронавірусну хворобу за останню добу виявили:м. Луцьк – 175,м. Нововолинськ – 7,Володимир-Волинський район – 1,Горохівський район – 3,Іваничівський район – 3,Ківерцівський район –3,Ковельський район – 15,Любомльський район – 5,Любешівський район – 3,Луцький район – 46,Маневицький район – 5,Рожищенський – 5,Турійський район – 3,Шацький район – 7.Одужало за добу 453 особи.Летальних випадків — 5 (м. Луцьк – 1, Володимир-Волинський район – 2, Ковельський район – 1, Любомльський район — 1).Загалом, станом на 15 грудня в області зареєстрували 28527 випадків COVID-19, що підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 1382 у дітей та 2259 у медичних працівників. Одужало 21585 осіб, з них 1036 дітей та 1866 медичних працівників. 474 випадки хвороби завершилося летально (в тому числі померло 17 медиків).Коронавірусну хворобу виявили:м. Луцьк – 8132 (в т. ч. 136 летальних)м. Нововолинськ – 1936 (в т. ч. 40 летальних)Володимир-Волинський район – 2489 (в т. ч. 37 летальних)Горохівський район – 1067 (в т. ч. 22 летальних)Іваничівський район – 601 (в т. ч. 16 летальних)Камінь-Каширський район – 913 (в т. ч. 12 летальних)Ківерцівський район – 2275 (в т. ч. 27 летальних)Ковельський район – 2479 (в т. ч. 50 летальних)Локачинський район – 479 (в т. ч. 3 летальних)Любомльський район – 666 (в т. ч. 8 летальних)Любешівський район – 904 (в т. ч. 14 летальних)Луцький район – 2703 (в т. ч. 30 летальних)Маневицький район – 1158 (в т. ч. 20 летальних)Ратнівський район – 897 (в т.ч. 18 летальних)Рожищенський район – 622 (в т. ч. 20 летальних)Старовижівський район – 318 (в т.ч. 8 летальних)Турійський район – 663 ( в т. ч. 8 летальних)Шацький район – 225 (в т. ч. 5 летальних)На Волині методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 119 176 осіб, за останню добу – 655, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 22, приватними лабораторіями – 69.