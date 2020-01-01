Двоє чоловіків, які зі зброєю пограбували магазин у Ківерцях, сидітимуть у тюрмі
Сьогодні, 11:51
Судили двох мешканців міста Буча Київської області, які скоїли розбій на Волині.
Так, увечері 4 березня 2020 року 28-річний раніше судимий чоловік разом зі своїм на рік старшим товаришем, який досі до кримінальної відповідальності не притягувався, увійшли в магазин у місті Ківерці, викрали з каси 700 гривень та, погрожуючи продавчині пістолетом, зірвали з її шиї ювелірну прикрасу – ланцюжок, - інформує пресслужба обласної прокуратури.
Невдовзі після вчинення злочину нападників затримали правоохоронці.
Обох чоловіків визнали винуватими у розбої, вчиненому групою осіб із проникненням у приміщення (ч. 3 ст. 187 КК України), а молодшого – ще і у незаконному придбанні, носінні й зберіганні вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч.1 ст. 263 КК України).
Суд призначив молодшому із нападників покарання у виді 8 років та 6 місяців позбавлення волі, а старшому – у виді 7 років та 6 місяців позбавлення волі. Обом - із конфіскацією майна.
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Так, увечері 4 березня 2020 року 28-річний раніше судимий чоловік разом зі своїм на рік старшим товаришем, який досі до кримінальної відповідальності не притягувався, увійшли в магазин у місті Ківерці, викрали з каси 700 гривень та, погрожуючи продавчині пістолетом, зірвали з її шиї ювелірну прикрасу – ланцюжок, - інформує пресслужба обласної прокуратури.
Невдовзі після вчинення злочину нападників затримали правоохоронці.
Обох чоловіків визнали винуватими у розбої, вчиненому групою осіб із проникненням у приміщення (ч. 3 ст. 187 КК України), а молодшого – ще і у незаконному придбанні, носінні й зберіганні вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч.1 ст. 263 КК України).
Суд призначив молодшому із нападників покарання у виді 8 років та 6 місяців позбавлення волі, а старшому – у виді 7 років та 6 місяців позбавлення волі. Обом - із конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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