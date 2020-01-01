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Двоє чоловіків, які зі зброєю пограбували магазин у Ківерцях, сидітимуть у тюрмі

Двоє чоловіків, які зі зброєю пограбували магазин у Ківерцях, сидітимуть у тюрмі
Судили двох мешканців міста Буча Київської області, які скоїли розбій на Волині.

Так, увечері 4 березня 2020 року 28-річний раніше судимий чоловік разом зі своїм на рік старшим товаришем, який досі до кримінальної відповідальності не притягувався, увійшли в магазин у місті Ківерці, викрали з каси 700 гривень та, погрожуючи продавчині пістолетом, зірвали з її шиї ювелірну прикрасу – ланцюжок, - інформує пресслужба обласної прокуратури.

Невдовзі після вчинення злочину нападників затримали правоохоронці.

Обох чоловіків визнали винуватими у розбої, вчиненому групою осіб із проникненням у приміщення (ч. 3 ст. 187 КК України), а молодшого – ще і у незаконному придбанні, носінні й зберіганні вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч.1 ст. 263 КК України).

Суд призначив молодшому із нападників покарання у виді 8 років та 6 місяців позбавлення волі, а старшому – у виді 7 років та 6 місяців позбавлення волі. Обом - із конфіскацією майна.



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Теги: Ківерці, пограбування, тюрма, суд
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