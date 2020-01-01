Власника кафе на Волині оштрафували на 17 тисяч через весілля під час карантину вихідного дня





Про це йдеться у постанові суду від 11 грудня, пише «



Підприємець 15 листопада о 15:00, бувши власником кафе «Княжий келих», що знаходиться у селі Доросині Рожищенського району, здійснив прийом відвідувачів (приблизно 40 осіб) у вказаному закладі громадського харчування.



Під час розгляду справи чоловік свою вину у вчиненні такого правопорушення визнав повністю.



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Він розповів, що у квітні цього року у кафе прийняли замовлення на проведення весілля. 12 листопада зранку завезли харчі та почали підготовку до весілля. Після обіду цього ж дня підприємцю стало відомо, що з 14 по 15 листопада заборонена робота закладів громадського харчування, тому про це повідомив замовників.



Однак, зважаючи, що гості були запрошені на весілля, замовники заперечили проти відкладення заходу, і було прийнято рішення про його проведення. Зазначив, що святкування весілля закінчилося о 20:00 15 листопада.



Суд постановив визнати чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 44-3 Адміністративного кодексу, і піддати його адміністративному стягненню у виді штрафу в розмірі 17 000 гривень.



Також він має заплатити 420 гривень судового збору в дохід держави.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Приватного підприємця з Волині, у кафе якого попри карантинні обмеження гуляли весілля, оштрафували.Про це йдеться у постанові суду від 11 грудня, пише « Район Рожище ».Підприємець 15 листопада о 15:00, бувши власником кафе «Княжий келих», що знаходиться у селі Доросині Рожищенського району, здійснив прийом відвідувачів (приблизно 40 осіб) у вказаному закладі громадського харчування.Під час розгляду справи чоловік свою вину у вчиненні такого правопорушення визнав повністю.Він розповів, що у квітні цього року у кафе прийняли замовлення на проведення весілля. 12 листопада зранку завезли харчі та почали підготовку до весілля. Після обіду цього ж дня підприємцю стало відомо, що з 14 по 15 листопада заборонена робота закладів громадського харчування, тому про це повідомив замовників.Однак, зважаючи, що гості були запрошені на весілля, замовники заперечили проти відкладення заходу, і було прийнято рішення про його проведення. Зазначив, що святкування весілля закінчилося о 20:00 15 листопада.Суд постановив визнати чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 44-3 Адміністративного кодексу, і піддати його адміністративному стягненню у виді штрафу в розмірі 17 000 гривень.Також він має заплатити 420 гривень судового збору в дохід держави.

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