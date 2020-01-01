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Власника кафе на Волині оштрафували на 17 тисяч через весілля під час карантину вихідного дня

Власника кафе на Волині оштрафували на 17 тисяч через весілля під час карантину вихідного дня
Приватного підприємця з Волині, у кафе якого попри карантинні обмеження гуляли весілля, оштрафували.

Про це йдеться у постанові суду від 11 грудня, пише «Район Рожище».

Підприємець 15 листопада о 15:00, бувши власником кафе «Княжий келих», що знаходиться у селі Доросині Рожищенського району, здійснив прийом відвідувачів (приблизно 40 осіб) у вказаному закладі громадського харчування.

Під час розгляду справи чоловік свою вину у вчиненні такого правопорушення визнав повністю.

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Він розповів, що у квітні цього року у кафе прийняли замовлення на проведення весілля. 12 листопада зранку завезли харчі та почали підготовку до весілля. Після обіду цього ж дня підприємцю стало відомо, що з 14 по 15 листопада заборонена робота закладів громадського харчування, тому про це повідомив замовників.

Однак, зважаючи, що гості були запрошені на весілля, замовники заперечили проти відкладення заходу, і було прийнято рішення про його проведення. Зазначив, що святкування весілля закінчилося о 20:00 15 листопада.

Суд постановив визнати чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 44-3 Адміністративного кодексу, і піддати його адміністративному стягненню у виді штрафу в розмірі 17 000 гривень.

Також він має заплатити 420 гривень судового збору в дохід держави.


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Теги: «Княжий келих», карантин, весілля, штраф
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