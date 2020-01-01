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У автотрощі на волинській трасі постраждали дві жінки-водійки

У автотрощі на волинській трасі постраждали дві жінки-водійки
У Старовижівському районі зіткнулися Volvo та Mitsubishi: водіїв транспортних засобів госпіталізували. Автопригода трапилася учора, 14 грудня, ввечері на автодорозі сполученням Луцьк-Ковель поблизу села Буцинь.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

За кермом автомобіля Volvo перебувала 32-річна жителька Ковеля. Водійка не надала переваги у русі та зіткнулася з автомобілем Mitsubishi, під керуванням 31-річної жительки селища Ратне.

Внаслідок ДТП обидві водійки отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували.

За фактом автопригоди поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

У автотрощі на волинській трасі постраждали дві жінки-водійки




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Теги: аварія, Волинь, Буцинь
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