У автотрощі на волинській трасі постраждали дві жінки-водійки





Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.



За кермом автомобіля Volvo перебувала 32-річна жителька Ковеля. Водійка не надала переваги у русі та зіткнулася з автомобілем Mitsubishi, під керуванням 31-річної жительки селища Ратне.



Внаслідок ДТП обидві водійки отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували.



За фактом автопригоди поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Триває досудове розслідування.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Старовижівському районі зіткнулися Volvo та Mitsubishi: водіїв транспортних засобів госпіталізували. Автопригода трапилася учора, 14 грудня, ввечері на автодорозі сполученням Луцьк-Ковель поблизу села Буцинь.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.За кермом автомобіля Volvo перебувала 32-річна жителька Ковеля. Водійка не надала переваги у русі та зіткнулася з автомобілем Mitsubishi, під керуванням 31-річної жительки селища Ратне.Внаслідок ДТП обидві водійки отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували.За фактом автопригоди поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Триває досудове розслідування.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію