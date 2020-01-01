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У Луцьку в під’їзді побили чоловіка, потерпілий – у лікарні

У Луцьку в під’їзді побили чоловіка, потерпілий – у лікарні
У Луцьку в під’їзді однієї із багатоповерхівок на вулиці Гордіюк побили 31-річного чоловіка.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Подія трапилася 13 грудня опівночі.

Як розповів у коментарі ІА Волинські Новини керівник Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль, 13 грудня о 23:41 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Гордіюк побили чоловіка. Постраждалого зі струсом головного мозку, множинними забійними ранами грудної клітки доставили в Луцьку міську клінічну лікарню.

Інформацію підтвердили і в пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що правоохоронним органам про цей випадок повідомили з лікарні, куди доставили постраждалого.

Як з’ясували поліцейські, чоловік отримав тілесні ушкодження в будинку за місцем проживання, а саме у під’їзді. Наразі встановили, що тілесні ушкодження 31-річному чоловікові наніс 25-річний лучанин, який до інциденту був знайомий з постраждалим. На ґрунті конфлікту молодий чоловік побив свого знайомого.

За цим фактом триває досудове розслідування розпочате за ч 1 ст 125 ККУ. Поки йдеться про легкі тілесні ушкодження, проте потерпілий ще у лікарні.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: побиття, Луцьк, під’їзд
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