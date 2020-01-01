У Луцьку в під’їзді побили чоловіка, потерпілий – у лікарні
Сьогодні, 12:03
У Луцьку в під’їзді однієї із багатоповерхівок на вулиці Гордіюк побили 31-річного чоловіка.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Подія трапилася 13 грудня опівночі.
Як розповів у коментарі ІА Волинські Новини керівник Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль, 13 грудня о 23:41 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Гордіюк побили чоловіка. Постраждалого зі струсом головного мозку, множинними забійними ранами грудної клітки доставили в Луцьку міську клінічну лікарню.
Інформацію підтвердили і в пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що правоохоронним органам про цей випадок повідомили з лікарні, куди доставили постраждалого.
Як з’ясували поліцейські, чоловік отримав тілесні ушкодження в будинку за місцем проживання, а саме у під’їзді. Наразі встановили, що тілесні ушкодження 31-річному чоловікові наніс 25-річний лучанин, який до інциденту був знайомий з постраждалим. На ґрунті конфлікту молодий чоловік побив свого знайомого.
За цим фактом триває досудове розслідування розпочате за ч 1 ст 125 ККУ. Поки йдеться про легкі тілесні ушкодження, проте потерпілий ще у лікарні.
Головне фото – ілюстративне.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Подія трапилася 13 грудня опівночі.
Як розповів у коментарі ІА Волинські Новини керівник Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль, 13 грудня о 23:41 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Гордіюк побили чоловіка. Постраждалого зі струсом головного мозку, множинними забійними ранами грудної клітки доставили в Луцьку міську клінічну лікарню.
Інформацію підтвердили і в пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що правоохоронним органам про цей випадок повідомили з лікарні, куди доставили постраждалого.
Як з’ясували поліцейські, чоловік отримав тілесні ушкодження в будинку за місцем проживання, а саме у під’їзді. Наразі встановили, що тілесні ушкодження 31-річному чоловікові наніс 25-річний лучанин, який до інциденту був знайомий з постраждалим. На ґрунті конфлікту молодий чоловік побив свого знайомого.
За цим фактом триває досудове розслідування розпочате за ч 1 ст 125 ККУ. Поки йдеться про легкі тілесні ушкодження, проте потерпілий ще у лікарні.
Головне фото – ілюстративне.
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