У Луцьку в під’їзді побили чоловіка, потерпілий – у лікарні





Про це Інформаційному агентству



Подія трапилася 13 грудня опівночі.



Як розповів у коментарі ІА Волинські Новини керівник Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль, 13 грудня о 23:41 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Гордіюк побили чоловіка. Постраждалого зі струсом головного мозку, множинними забійними ранами грудної клітки доставили в Луцьку міську клінічну лікарню.



Інформацію підтвердили і в пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що правоохоронним органам про цей випадок повідомили з лікарні, куди доставили постраждалого.



Як з’ясували поліцейські, чоловік отримав тілесні ушкодження в будинку за місцем проживання, а саме у під’їзді. Наразі встановили, що тілесні ушкодження 31-річному чоловікові наніс 25-річний лучанин, який до інциденту був знайомий з постраждалим. На ґрунті конфлікту молодий чоловік побив свого знайомого.



За цим фактом триває досудове розслідування розпочате за ч 1 ст 125 ККУ. Поки йдеться про легкі тілесні ушкодження, проте потерпілий ще у лікарні.



Головне фото – ілюстративне.

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